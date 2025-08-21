Boeing: Σε συνομιλίες για πώληση έως 500 αεροσκαφών στην Κίνα

Η Boeing βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Πέμπτη (21/8), το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι δύο πλευρές συζητούν λεπτομέρειες όπως τα μοντέλα των αεροσκαφών, τους τύπους και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Η συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει το επίκεντρο μιας ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Μια τόσο μεγάλη παραγγελία θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο για τη Boeing στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν περιοριστεί λόγω των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ήδη αρχίσει να συμβουλεύονται τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες για τις ανάγκες τους σε αεροσκάφη Boeing.