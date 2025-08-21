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Βίαια επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μπουένος Άιρες - Δέκα τραυματίες και 90 συλλήψεις
Ειδήσεις
15:00 - 21 Αυγ 2025

Βίαια επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μπουένος Άιρες - Δέκα τραυματίες και 90 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Συγκλονιστικές σκηνές βίας εκτιλύχθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Independiente και της Universidad de Chile στο γήπεδο του Μπουένος Άιρες. Συνολικά, δέκα άτομα τραυματίστηκαν και 90 συνελήφθησαν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του συλλόγου και της αστυνομίας.

Μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης ήταν μεταξύ των αντικειμένων που πέταξαν οι οπαδοί. Ο αγώνας αναβλήθηκε αρχικά λίγο μετά το ημίχρονο και τελικά ακυρώθηκε την Τετάρτη (20/8).

Σε σοκαριστικές και χαοτικές σκηνές, ένας οπαδός της χιλιανής ομάδας πήδηξε από τις κερκίδες για να ξεφύγει από την επίθεση των αντίπαλων οπαδών, αφού είχε στριμωχτεί.

Μερικοί οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας χτύπησαν και έγδυσαν οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, αφού εισέβαλαν στο χώρο των φιλοξενούμενων, σύμφωνα με ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων AFP.

Το χρονικό της βίας

Η βία ξέσπασε στο ημίχρονο, όταν οπαδοί της χιλιανής ομάδας άρχισαν να πετούν πέτρες, ξύλα, μπουκάλια και καθίσματα σε ένα τμήμα όπου βρίσκονταν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας.

«Έχουμε 90 άτομα που έχουν συλληφθεί έξω από το γήπεδο επειδή προσπάθησαν να προκαλέσουν φασαρίες και έχουν ήδη μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε πηγή από το υπουργείο Ασφάλειας στο AFP.

Ένας εκπρόσωπος της Independiente δήλωσε ότι 10 άτομα τραυματίστηκαν. Ο πρέσβης της Χιλής στην Αργεντινή δήλωσε στον χιλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Cooperativa FM ότι «υπήρχαν μαχαιριές». Ο πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόρικ, κάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους ευθύνονται για τη βία να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και κατηγόρησε τους διοργανωτές.

Καθώς έφευγαν από το γήπεδο, οι οπαδοί της Independiente εξέφρασαν την οργή τους για την αστυνόμευση του αγώνα και την απόφαση να τοποθετηθούν οι επισκέπτες σε ένα τμήμα κοντά στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε, Νέστορ Γκρίντετι, κατηγόρησε τους οπαδούς του χιλιανού συλλόγου, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «πραγματικά κατακριτέα», όπως δήλωσε στο TyC Sports.

«Αυτό το επίπεδο βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διεθνής Χιλιανός Φελίπε Λογιόλα, που παίζει στην Ιντεπεντιέντε. «Δεν ξέρω πού ήταν η αστυνομία».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 15:06
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