Ifo: Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία τον Ιούλιο

Το κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία βελτιώθηκε αισθητά τον Ιούλιο, με το επιχειρηματικό κλίμα ifo να αυξάνεται από -25,8 σε -23,5 μονάδες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo.

Οι εταιρείες ήταν λιγότερο επιφυλακτικές, ειδικά όσον αφορά το μέλλον, ενώ και η εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρώς.

«Οι εταιρείες οικιστικής κατασκευής είναι προσεκτικά αισιόδοξες», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να είμαστε αισιόδοξοι – παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό επίπεδο δυσαρέσκειας».

Το ποσοστό των εταιρειών με έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε από 47,9% σε 46,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Το ποσοστό ακυρώσεων μειώθηκε, επίσης, από 9,0% σε 8,2%.

«Η οικιστική κατασκευή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο από πολιτικές ανακοινώσεις», λέει ο Wohlrabe. «Η ανάκαμψη μπορεί να διατηρηθεί μόνο αν η οικιστική κατασκευή πάρει πραγματικά φόρα». Η διαρκής βελτίωση θα εξαρτηθεί, επίσης, από την εξέλιξη του κόστους χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μειώσεις των βασικών επιτοκίων.