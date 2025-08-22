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Ifo: Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία τον Ιούλιο
Επιχειρήσεις
11:05 - 22 Αυγ 2025

Ifo: Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον τομέα της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία βελτιώθηκε αισθητά τον Ιούλιο, με το επιχειρηματικό κλίμα ifo να αυξάνεται από -25,8 σε -23,5 μονάδες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo.

Οι εταιρείες ήταν λιγότερο επιφυλακτικές, ειδικά όσον αφορά το μέλλον, ενώ και η εκτίμησή τους για την τρέχουσα κατάσταση βελτιώθηκε ελαφρώς.

«Οι εταιρείες οικιστικής κατασκευής είναι προσεκτικά αισιόδοξες», δηλώνει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Ωστόσο, απέχουμε ακόμη πολύ από το να είμαστε αισιόδοξοι – παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί κάπως, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλό επίπεδο δυσαρέσκειας».

Το ποσοστό των εταιρειών με έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε από 47,9% σε 46,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022. Το ποσοστό ακυρώσεων μειώθηκε, επίσης, από 9,0% σε 8,2%.

«Η οικιστική κατασκευή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται κάτι περισσότερο από πολιτικές ανακοινώσεις», λέει ο Wohlrabe. «Η ανάκαμψη μπορεί να διατηρηθεί μόνο αν η οικιστική κατασκευή πάρει πραγματικά φόρα». Η διαρκής βελτίωση θα εξαρτηθεί, επίσης, από την εξέλιξη του κόστους χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μειώσεις των βασικών επιτοκίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 12:00
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