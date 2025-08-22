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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
10:51 - 22 Αυγ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές «ζυγίζουν» τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές ανοίγουν με μεικτά πρόσημα την Παρασκευή (22/8), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν το πλήρες εύρος της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,06% και διαμορφώνεται στις 558,72 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,23% στις 24.236,48 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,19% στις 9.291,10 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει ήπια άνοδο κατά 0,02% στις 7.939,73 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,10% και διαμορφώνεται στις 43.100,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,24% στις 15.323,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,33% και διαμορφώνεται στις 7.993,93 μονάδες.

Στα μέσα της συνεδρίασης της Πέμπτης (21/8), αξιωματούχοι ανακοίνωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών στα τέλη του περασμένου μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα, η ΕΕ δεσμεύτηκε να δαπανήσει 750 δισ. δολάρια για την αγορά ενέργειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επενδύσει τουλάχιστον 600 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία. Σε αντάλλαγμα, οι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα καθορίστηκαν στο 15%, έναντι του 30% που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μια ενημέρωση την Πέμπτη επιβεβαίωσε αυτές τις λεπτομέρειες και αποκάλυψε ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε δασμούς με ανώτατο όριο 15%. Αυτό μείωσε ορισμένες ανησυχίες, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να επιβάλει στον τομέα δασμούς έως και 250%. Μετά από μια αδύναμη άμεση αντίδραση στην είδηση, ο δείκτης Stoxx Europe Pharmaceuticals and Biotechnology ανέβηκε και έκλεισε περίπου 0,6% υψηλότερα χθες.

Οι μετοχές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, εν τω μεταξύ, έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αντέδρασαν στον «υπό όρους» χαρακτήρα των χαμηλότερων δασμών στον κλάδο. Αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι οι δασμοί στις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν θα μειωθούν από τα τρέχοντα επίπεδα έως ότου οι Βρυξέλλες μειώσουν τους δικούς τους βιομηχανικούς δασμούς.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα στοιχεία για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία, τα στοιχεία για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία θα δημοσιευθούν σήμερα.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 10:51
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