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Η Coca-Cola σε αναζήτηση αγοραστή για την Costa Coffee
Επιχειρήσεις
12:37 - 23 Αυγ 2025

Η Coca-Cola σε αναζήτηση αγοραστή για την Costa Coffee

Reporter.gr Newsroom
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Η Coca-Cola βρίσκεται σε διερευνητικές συζητήσεις για την πώληση της Costa Coffee, της μεγαλύτερης αλυσίδας καφέ στη Βρετανία, σε μία προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από τα ζαχαρούχα αναψυκτικά, περισσότερα από έξι χρόνια μετά την εξαγορά της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky News, η Coca-Cola βρίσκεται σε συνεργασία με τραπεζίτες και έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές για την πώληση της Costa Coffee.

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις με έναν περιορισμένο αριθμό πιθανών αγοραστών, συμπεριλαμβανομένων και επενδυτικών κεφαλαίων. Πηγές ανέφεραν το Σάββατο 23/8 πως η επενδυτική τράπεζα Lazard έχει αναλάβει να εξετάσει τις επιλογές και να αξιολογήσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

Οι προτάσεις αναμένεται να κατατεθούν στις αρχές του φθινοπώρου, όμως υπάρχει η πιθανότητα η Coca-Cola να αποφασίσει τελικά να μην προχωρήσει στην πώληση.

Σημειώνεται ότι η Costa Coffee διαχειρίζεται πάνω από 2.000 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και περισσότερα από 3.000 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο αριθμός των εργαζομένων υπολογίζεται γύρω στους 35.000, αν και η Coca-Cola δεν απάντησε σε επανειλημμένες προσπάθειες του Sky News για την επιβεβαίωση του τρέχοντος αριθμού καταστημάτων και προσωπικού.

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