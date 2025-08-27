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Στο πακέτο της ΔΕΘ η παράταση αναστολής ΦΠΑ για νεόδμητα ακίνητα το 2026 – Οι άξονες των εξαγγελιών
Οικονομία
08:55 - 27 Αυγ 2025

Στο πακέτο της ΔΕΘ η παράταση αναστολής ΦΠΑ για νεόδμητα ακίνητα το 2026 – Οι άξονες των εξαγγελιών

Γιώργος Αλεξάκης
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Το στεγαστικό ζήτημα και βέβαια η ανάγκη για συνέχιση των επενδύσεων στον κλάδο του real estate οδηγεί, όπως φαίνεται, σε πάγωμα του ΦΠΑ στα ακίνητα

Οι σχετικές ανακοινώσεις, πάντως, αναμένεται να γίνουν στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, σε λίγες μέρες, καθώς θα ενταχθούν στον άξονα εξαγγελιών για το στεγαστικό.

Συγκεκριμένα εξετάζεται να ισχύσουν και για το 2026 και ίσως για το 2027 τα εξής:

Για αγορές νεόδμητων ακίνητων θα υπάρχει μόνο φόρος μεταβίβασης 3%. Υπενθυμίζεται ότι και ο φόρος υπεραξίας ακινήτων — φόρος 15% που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης — έχει ανασταλεί με σχετική ρύθμιση έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την αγορά ακινήτων .

Παράδειγμα

Έτσι, π.χ. για διαμέρισμα αξίας 300.000 ευρώ, ο ΦΠΑ θα έφτανε τις 72.000 ευρώ. Με το 3% που προβλέπεται από το φόρος μεταβίβασης η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση φτάνει μόλις σε 9.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) 3% είναι ο βασικός φόρος που πληρώνει ο αγοραστής σε κάθε αγορά κατοικίας όταν δεν ισχύει ΦΠΑ – δηλαδή σε όλες τις παλαιές κατοικίες αλλά και στα νεόδμητα που καλύπτονται από την αναστολή.

Υπολογίζεται πάνω στην αντικειμενική αξία του ακινήτου (ή στη δηλωθείσα αξία, αν είναι μεγαλύτερη) και καταβάλλεται εφάπαξ στην εφορία πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Για παράδειγμα, σε αγορά διαμερίσματος με αντικειμενική αξία 150.000 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης ανέρχεται σε 4.500 ευρώ.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τον αγοραστή και αποτελεί προϋπόθεση για να περάσει το ακίνητο στο όνομά του.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχε δοθεί εξάμηνη παράταση μέχρι και τις 3 Αυγούστου για ακίνητα που παραδόθηκαν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και μετά και για τα οποία έχει συνταχθεί συμβόλαιο μεταβίβασης και έχει καταβληθεί ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) αντί του ΦΠΑ (24%) έως τις 2 Αυγούστου 2024.

Με την αναδρομική αυτή αναστολή οι κατασκευαστές ακινήτων που είχαν επιλέξει να εφαρμόσουν τον ΦΠΑ στην πώληση των ακινήτων τους μπορούσαν να αλλάξουν το καθεστώς φορολόγησης και να υπαχθούν στη φορολόγηση με ΦΜΑ 3%, εφόσον το επιθυμούν.

Δηλαδή η αναδρομική αναστολή έδωσε τη δυνατότητα να ισχύσει το ίδιο καθεστώς και για παλαιότερες συναλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί με ΦΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ρύθμισης.

Ο Κ. Χατζηδάκης:

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη».

Αυτό υπογράμμισε, στο μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ. Και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επομένως, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία. Βασικά στο ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε επίσης και σημαντικά αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουν βγει τα πλεονάσματα και τα πλεονάσματα αυτά είναι που θα μοιράσουμε ως κοινωνικό μέρισμα».

Σε ερώτηση ειδικά για τις πρωτοβουλίες για τους πολυτέκνους, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισήμανε: «Για τους γονείς γενικότερα, και στην περσινή ΔΕΘ και παλαιότερα, ξεκινώντας από το 2019 με το επίδομα γέννησης, έχουν ληφθεί μέτρα. Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο θετικά γίνεται. Αλλά το οφείλουμε και στον εαυτό μας, το οφείλουμε και στο έθνος μας. Διότι το δημογραφικό πράγμα είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας».

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε: «Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκαν 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για το β’ εξάμηνο του 2025, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Είναι τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα ή μια μεταρρύθμιση την εβδομάδα. Και μέσα σε αυτά είναι το Εθνικό Σχέδιο Υδάτων. Είναι οι Πολεοδομίες. Είναι η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Είναι η νομιμότητα στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι οι 175 κινητές μονάδες υγείας για την εξυπηρέτηση της ελληνικής επαρχίας, των χωριών μας».

Το πακέτο

Πάντως, με βάση πληροφορίες, η κυβέρνηση δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να κάνει εξαγγελίες ,για την οικονομία που θα πατούν σε τέσσερεις άξονες, τις εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων με έμφαση στην αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων για τους μισθωτούς, την στήριξη της οικογενείας με έμφαση σε κίνητρα για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης (απαλλαγές φόρων κτλ), το στεγαστικό και την αναπτυξιακή πολιτική.

Να σημειωθεί ότι , το οικονομικό έχει δώσει «σήμα» για πακέτο παροχών που δε θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, ώστε να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 09:23
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