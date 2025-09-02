Τηλεργασία: Η νέα κανονικότητα για έναν στους τέσσερις εργαζομένους στη Γερμανία

Τον Αύγουστο, το 24,4% των εργαζομένων στη Γερμανία εργάστηκε από το σπίτι, τουλάχιστον μερικώς, σύμφωνα με την τελευταία επιχειρηματική έρευνα του ινστιτούτου ifo.

«Το ποσοστό τηλεργασίας παραμένει σταθερό από το 2022, αγγίζοντας το ένα τέταρτο του συνόλου των εργαζομένων», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Ζαν-Βίκτορ Αλιπούρ. «Δεν παρατηρείται κάποια τάση επιστροφής στο γραφείο. Τα παραδείγματα γνωστών εταιρειών που επαναφέρουν τους υπαλλήλους τους στο γραφείο είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.»

Το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται εξ αποστάσεως καταγράφεται στον τομέα των υπηρεσιών (35,1%). Στη μεταποίηση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15,7%, ενώ στο εμπόριο 11,9% (χονδρεμπόριο: 17%, λιανικό εμπόριο: 4,6%). Οι λιγότεροι εργάζονται από το σπίτι στον κατασκευαστικό τομέα (4,4%).

«Οι εκστρατείες επιστροφής στο γραφείο κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, ιδιαίτερα οι νεοσύστατες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις βασίζονται στην τηλεργασία. Είναι ήδη βαθιά ενσωματωμένη στην κουλτούρα των εργοδοτών του αύριο», σημειώνει ο Αλιπούρ. «Η εργασία από το σπίτι είναι – και θα παραμείνει – καθιερωμένη.»