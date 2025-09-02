Γερμανικό μπλόκο στη Φον ντερ Λάιεν για την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε ένα ξεκάθαρο – και μάλλον αιχμηρό – υπενθύμιση: δεν είναι η αρχιστράτηγος της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνει το Euractiv, ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε τη Δευτέρα (1/9) πως η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν έχει καμία αρμοδιότητα» να σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία και τόνισε ότι είναι «εντελώς λάθος» να γίνεται τέτοια συζήτηση δημοσίως σε αυτή τη φάση.

Οι δηλώσεις του έθεσαν σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, λίγες ημέρες πριν από μια σημαντική συνάντηση στο Παρίσι, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες —που μόλις τον περασμένο μήνα προέβαλαν ενότητα υπέρ της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον— καλούνται να αποσαφηνίσουν τα σχέδιά τους για την αποτροπή της Ρωσίας μετά το πέρας του πολέμου. (Αν και μια κατάπαυση του πυρός μοιάζει ακόμη μακρινή.)

Τα λόγια του Πιστόριους αποτελούν ευθεία απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, η οποία, σε περιοδεία της σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, παρουσίασε ένα τριμερές σχέδιο για την ενίσχυση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο: ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, αποστολή πολυεθνικής «δύναμης καθησυχασμού» και ένταξη της χώρας στην ΕΕ.

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, υπαινίχθηκε μάλιστα την ύπαρξη «αρκετά ακριβών σχεδίων» για μια τέτοια πολυεθνική δύναμη.

Ωστόσο, η αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία είναι υπόθεση των εθνικών κυβερνήσεων – και πιο συγκεκριμένα, της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας άτυπης ομάδας κρατών με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Βρετανία, εκτός του πλαισίου της ΕΕ.

Εσωτερικές προεκτάσεις η συζήτηση για αποστολή στρατευμάτων στη Γερμανία

Όπως επισημαίνει ο ανταποκριτής μας Νικ Αλιπούρ από το Βερολίνο, η έντονη αντίδραση του Πιστόριους καταδεικνύει πόσο ευαίσθητο παραμένει το ζήτημα της παρουσίας στρατευμάτων στην Ουκρανία για τη Γερμανία – μια χώρα με τον τρίτο μεγαλύτερο στρατό στην ΕΕ (μετά την Πολωνία και τη Γαλλία), αλλά και μια κοινωνία όπου ο μεταπολεμικός φόβος για τον πόλεμο εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένος.

Διαδοχικές γερμανικές κυβερνήσεις – ακόμη και υπό την πιο «σκληρή» ρητορική του Φρίντριχ Μερτς – έχουν ξεκαθαρίσει ότι η συζήτηση για αποστολή δυνάμεων θα πρέπει να αποτελεί το ύστατο μέτρο. Την ίδια ώρα, το ακροδεξιό κόμμα AfD εκμεταλλεύεται το ζήτημα, ειδικά στην ανατολική Γερμανία, διεξάγοντας εκστρατείες φόβου για υποτιθέμενη υποχρεωτική στρατολόγηση, όπως αυτή.

Η φον ντερ Λάιεν, πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, γνωρίζει πολύ καλά αυτές τις εσωτερικές πιέσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι Βρυξέλλες φαίνεται να αιφνιδιάστηκαν από την ένταση της αντίδρασης του Βερολίνου. «Τα σχέδια για μια Πολυεθνική Δύναμη στην Ουκρανία έχουν συζητηθεί εκτενώς», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Παραπλανητικά δημοσιεύματα, τα οποία έκαναν λόγο για συμφωνία της ΕΕ να στείλει εκπαιδευτές στην Ουκρανία, ενόχλησαν ακόμη περισσότερο το Βερολίνο – δίνοντάς του έναν επιπλέον λόγο να πατήσει φρένο δημοσίως, προσθέτει ο Αλιπούρ.

Η διπλωματική αυτή διαμάχη δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενισχύει το αφήγημα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο και –σύμφωνα με την Κομισιόν– παρενόχλησε ακόμη και το GPS του αεροσκάφους της φον ντερ Λάιεν όσο αυτή περιόδευε σε χώρες της πρώτης γραμμής, επιχειρώντας να ενισχύσει τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης.

Αντί να πιέσουν τον Ρώσο ηγέτη για διαπραγματεύσεις, οι Ευρωπαίοι μοιάζουν τώρα να διαπληκτίζονται για το ποιος είπε τι, ποιος έχει το δικαίωμα να μιλά, και πότε πρέπει να το κάνει.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το αεροσκάφος που μετέφερε την Κυριακή (31/8) την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Βουλγαρία λόγω παρεμβολών στο GPS, οι οποίες θεωρούνται αποτέλεσμα ρωσικής παρέμβασης, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε το περιστατικό και τόνισε πως τέτοιες επιθέσεις ενισχύουν την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και τη στήριξη στην Ουκρανία. Η Μόσχα απορρίπτει της κατηγορίες των Βρυξελλών.