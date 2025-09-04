ExxonMobil: Εξετάζει πώληση εργοστασίων στην Ευρώπη λόγω ύφεσης και δασμών

Η ExxonMobil φέρεται να εξετάζει την αποχώρησή της από μέρος των χημικών δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη, διερευνώντας το ενδεχόμενο πώλησης εργοστασίων στη Βρετανία και το Βέλγιο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές συνομιλίες για πιθανές εξαγορές μονάδων, με εκτιμώμενη αξία που μπορεί να φτάσει έως και το 1 δισ. δολάρια.

Παρότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο οριστικών λουκέτων, δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα να διατηρηθούν τελικά τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς η εταιρεία δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες ως "φήμες".

Η τάση αποεπένδυσης δεν αφορά μόνο την ExxonMobil. Η ευρωπαϊκή αγορά πετροχημικών δέχεται πιέσεις λόγω της παρατεταμένης ύφεσης, της υπερπροσφοράς, του εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και των επιβαρυντικών δασμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Ενδεικτικά, η LyondellBasell προχώρησε φέτος στην πώληση τεσσάρων εργοστασίων στην Ευρώπη, ενώ και η σαουδαραβική Sabic μελετά παρόμοιες κινήσεις.

Ωστόσο, πέρα από τα καθαρά οικονομικά κριτήρια, η ExxonMobil φέρεται να επανεξετάζει τη στρατηγική της και λόγω των τεταμένων σχέσεών της με τις Βρυξέλλες. Η εταιρεία έχει κατά το παρελθόν εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις πολιτικές της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι αυξανόμενες ρυθμίσεις και το κόστος ενέργειας περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην περιοχή.