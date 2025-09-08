Η Volkswagen βρίσκεται «κοντά» σε επενδυτική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η Volkswagen (VW) βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, όπου οι δασμοί έχουν κοστίσει στον κατασκευαστή αυτοκινήτων της Ευρώπης δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, δήλωσε στο Reuters ότι η Volkswagen δεν εκτιμά μια «ασύμμετρη» συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, η οποία προβλέπει δασμούς 15% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ και καμία δασμολογική επιβάρυνση για τις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

«Επομένως, βασιζόμαστε στο σχέδιό μας για επενδύσεις στις ΗΠΑ», το οποίο θα ενισχύσει την τοπική απασχόληση και την αλυσίδα εφοδιασμού της VW, δήλωσε ο Blume στην έκθεση αυτοκινήτων IAA του Μονάχου, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ θετικές».

Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο σημαντικών επενδύσεων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου για τη μάρκα Audi, και έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να προσφέρει υποστήριξη.

Με τον τρόπο αυτό, η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθεί να μετριάσει το πλήγμα από τους δασμούς 27,5% στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Blume, έχουν κοστίσει στην αυτοκινητοβιομηχανία αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, κυρίως λόγω της έλλειψης τοπικών εργοστασίων των μαρκών Audi και Porsche.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Volkswagen περιμένει να μειωθούν οι τρέχοντες δασμοί εισαγωγής αυτοκινήτων στις ΗΠΑ στο 15%, κάτι που έχει υποσχεθεί να κάνει η αμερικανική κυβέρνηση.