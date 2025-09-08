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Νετανιάχου για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, όπως υποσχεθήκαμε
Ειδήσεις
14:29 - 08 Σεπ 2025

Νετανιάχου για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, όπως υποσχεθήκαμε

Reporter.gr Newsroom
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Δηλώσεις για την επίθεση που σημειώθηκε στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ έκανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για έναν «ισχυρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα, περιλαμβανομένης της Λωρίδας της Γάζας.    

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους έντεκα τραυματίες της επίθεσης.

Αναφερόμενος στους δράστες, είπε ότι κατάγονται από τα παλαιστινιακά χωριά Κατάνα και Αλ-Κουμπέιμπα, νοτιοανατολικά της Ραμάλα στη Δυτική Όχθη και δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή καταδιώκουμε και περικυκλώνουμε τα χωριά από όπου προήλθαν οι τρομοκράτες».

Ακόμη, δήλωσε: «Οι μάχες συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, όπως υποσχεθήκαμε, και θα απελευθερώσουμε τους ομήρους μας — όλους τους ομήρους μας».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η τρομοκρατική απειλή εξακολουθεί να είναι έντονη και στην υπόλοιπη περιοχή και χρησιμοποιώντας τον βιβλικό όρο για τη Δυτική Όχθη, είπε: «Δυστυχώς, ο πόλεμος συνεχίζεται επίσης στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, όπου έχουμε ενεργήσει με μεγάλη δύναμη».

Σημείωσε ακόμη ότι «η Shin Bet και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέτρεψαν εκατοντάδες [επιθέσεις], και η Ισραηλινή Αστυνομία απέτρεψε επίσης εκατοντάδες φέτος. Αλλά δυστυχώς, όχι σήμερα το πρωί».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «οι επιθέσεις αυτές απλά αυξάνουν την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας· επίσης στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, παντού».

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