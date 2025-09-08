Χαρδαλιάς: Επιδιώκουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο

«Η φετινή παρουσία μας στη ΔΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής στρατηγικής εξωστρέφειας που επιδεικνύουμε όλο και εντονότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και η οποία φέρνει απτά αποτελέσματα» τόνισε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, εγκαινιάζοντας το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Περιφερειάρχη μαζί με τον επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργο Ιωακειμίδη και τον εκπρόσωπο του επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση», Βαγγέλη Αλμπάνη. Παρόντες ήταν, επίσης, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, θεσμικοί φορείς και πλήθος κόσμου.

Στην ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι: «είμαστε εδώ, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, για να περάσουμε το μήνυμα πως οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα – πρέπει να τη βελτιώνουμε με έργα και παρεμβάσεις που έχουν αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι το πραγματικό μας στοίχημα: να κάνουμε τις γειτονιές μας καλύτερες. Πίσω από κάθε προσπάθεια που κάνουμε, καλούμαστε να απαντούμε στο ερώτημα, πώς θα υπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη, την πατρίδα, τη χώρα μας».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, τόνισε: «Βρισκόμαστε σε μια άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο προγραμματισμός για τον αριθμό των προσλήψεων των επόμενων ετών. Παράλληλα, μαζί με το Νίκο Χαρδαλιά συζητήσαμε εκτενώς, και εγκρίθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κυβερνητική Επιτροπή, μια σειρά από έργα στρατηγικής σημασίας για το Λεκανοπέδιο, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων του».

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν επίσης Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και πλήθος στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής. Το περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Θανάσης Μπούρας, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.

Συζήτηση για την επιχειρηματικότητα και τη στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας

Αμέσως μετά τα εγκαίνια, ο κ. Χαρδαλιάς συμμετείχε ως ομιλητής σε συζήτηση που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) με θέμα: «Ανοίγοντας Ορίζοντες στην Επιχειρηματικότητα, στην Καινοτομία και την Εξωστρέφεια». Συνομιλώντας με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο, αναφέρθηκε στη δυναμική συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Επιμελητήριο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και την ενδυνάμωση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Επιδιώκουμε να χτίσουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ενδυναμώνουν συστηματικά την ερευνητική και καινοτομική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε αυτό το νέο μοντέλο».

Τέλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, όπου συζητήθηκε η θεσμική μεταρρύθμιση για τη νέα «Χάρτα Αυτοδιοίκησης».