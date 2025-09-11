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ΗΠΑ: Καθυστερήσεις στην κατασκευή εργοστασίου μπαταριών Hyundai - LG λόγω μαζικών συλλήψεων εργαζομένων
Επιχειρήσεις
19:26 - 11 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Καθυστερήσεις στην κατασκευή εργοστασίου μπαταριών Hyundai - LG λόγω μαζικών συλλήψεων εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Οι εργασίες για την κατασκευή του κοινού εργοστασίου μπαταριών της Hyundai και της LG στην Τζόρτζια των ΗΠΑ αναμένεται να καθυστερήσουν, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού μετά από επιχείρηση των μεταναστευτικών αρχών που οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων εργαζομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hyundai, Χοσέ Μουνιόθ, σε συνέντευξή του την Πέμπτη 11/9, δήλωσε ότι οι εργασίες έχουν ήδη καθυστερήσει κατά αρκετούς μήνες και εκτίμησε ότι η τρέχουσα κατάσταση θα προκαλέσει τουλάχιστον δύο έως τρεις μήνες επιπλέον καθυστέρηση. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν, και η μεγάλη τους πλειονότητα δεν βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ», σημείωσε.

Η επιχείρηση των ομοσπονδιακών αρχών πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο της Τζόρτζια, το οποίο διαχειρίζεται η Hyundai σε συνεργασία με την LG Energy Solution Ltd. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 475 εργαζόμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων Κορεάτες. Οι εικόνες των συλληφθέντων με χειροπέδες σε χέρια, μέση και αστραγάλους έχουν προκαλέσει σοκ στον κλάδο και ενέτειναν τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Σεούλ και Ουάσινγκτον.

Η LG, μέσω ανακοίνωσής της στο Bloomberg, υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη στα έργα της στις ΗΠΑ και ότι οι προσπάθειες επαναπατρισμού των εργαζομένων προχωρούν. Ένα ναυλωμένο αεροσκάφος αναμένεται να μεταφέρει τους συλληφθέντες πίσω στην Κορέα έως την Παρασκευή.

Παρά τη δέσμευση των εταιρειών να συνεχίσουν τις επενδύσεις, οι οικονομικές συνέπειες της επιχείρησης των αμερικανικών αρχών αναμένεται να γίνουν αισθητές σε ευρύτερη κλίμακα. Οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από κορεατικές εταιρείες τίθενται υπό αμφισβήτηση, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν διακοπεί σε πολλά εργοτάξια της LG Energy Solution σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, αρκετοί Κορεάτες εργαζόμενοι διστάζουν να αποδεχτούν νέες αναθέσεις στις ΗΠΑ, φοβούμενοι αντίστοιχες επιχειρήσεις καταστολής.

Η κατάσταση δημιουργεί ανησυχίες για την εξέλιξη των στρατηγικών επενδύσεων τεχνολογίας μπαταριών στις ΗΠΑ και υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ξένες εταιρείες σε θέματα εργατικού δυναμικού και μεταναστευτικής πολιτικής.

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