Ράμα: Διόρισε ρομπότ - υπουργό για τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων

Μια πρωτοποριακή κίνηση στο πολιτικό σκηνικό της Αλβανίας ανακοινώθηκε σήμερα, καθώς η χώρα αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις δημόσιες συμβάσεις της μέσω ενός ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, με την ονομασία Diella.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος ετοιμάζεται για την τέταρτη θητεία του, δήλωσε ότι η Diella θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως αδιάφθορη.

Η Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, χαρακτηρίζεται ως το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν αλλά αποτελεί ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Ράμα τόνισε ότι η εφαρμογή της στοχεύει να καταστήσει την Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων αποτελεί παραδοσιακά πηγή σκανδάλων διαφθοράς στη χώρα, η οποία έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως κόμβος για παράνομες δραστηριότητες όπως το ξέπλυμα χρημάτων από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Αυτή η εικόνα έχει δυσχεράνει την πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την επίτευξη έως το 2030.

Η κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με την ανθρώπινη εποπτεία της Diella ούτε για πιθανούς κινδύνους χειραγώγησης του A.I. bot. Αρχικά, η Diella ξεκίνησε φέτος ως εικονική βοηθός στην πλατφόρμα e-Albania, παρέχοντας βοήθεια σε πολίτες και επιχειρήσεις για την έκδοση δημόσιων εγγράφων, με ηλεκτρονικές σφραγίδες και φωνητικές εντολές, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η αντίδραση του κοινού είναι ανάμικτη. Χρήστες στα social media εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της Diella, υποστηρίζοντας ότι «ακόμα και η Diella θα είναι διεφθαρμένη στην Αλβανία» και ότι «η κλοπή θα συνεχιστεί».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, χωρίς όμως να είναι σαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.