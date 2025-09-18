ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Σε νέα υψηλά Nasdaq και S&amp;P 500 – «Εκτινάσσεται» η Intel χάρη στη Nvidia
Χρηματιστήρια
16:59 - 18 Σεπ 2025

Wall Street: Σε νέα υψηλά Nasdaq και S&P 500 – «Εκτινάσσεται» η Intel χάρη στη Nvidia

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε ο S&P 500, αλλά και ο Nasdaq την Πέμπτη (18/9), καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν δυναμικά στις τεχνολογικές μετοχές, ενθαρρυμένοι από τη μείωση των επιτοκίων της Fed και τις ενδείξεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.    

Πιο αναλυτικά, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο S&P 500 βρίσκεται στις 6.618,73 μονάδες με άνοδο 0,28%, ενώ αντίθετα ο Dow Jones σημειώνει οριακές απώλειες κατά 0,03% στις 46.003,21 μονάδες και ο Nasdaq παραμένει «πράσινος» και έτοιμος για νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύεται κατά 0,73% στις 22.424,69 μονάδες.

Το θετικό κλίμα και τα κέρδη οφείλονται εν πολλοίς στην Intel, αφού οι μετοχές της εκτοξεύθηκαν περίπου κατά 24% μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στον κατασκευαστή μικροτσίπ για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων για data centers και προσωπικούς υπολογιστές. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 3%. Και άλλες τεχνολογικές μετοχές ενισχύθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των Broadcom, Palantir και Tesla. Αντίθετα, η Advanced Micro Devices υποχώρησε κατά 5%.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν μετά την ασταθή συνεδρίαση της Τετάρτης και μετά την αναμενόμενη απόφαση της Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Tην ίδια ημέρα, ο Dow Jones Industrial Average ήταν ο μόνος δείκτης που κατέγραψε κέρδη, με άνοδο 260 μονάδων ή περίπου 0,6%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq Composite έκλεισαν με απώλειες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απόφαση, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μείωσε τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα ακολουθήσει μια παρατεταμένη πορεία μειώσεων επιτοκίων φέτος, χαρακτηρίζοντας την τελευταία μείωση ως «διαχείριση ρίσκου». Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προβλέπουν δύο ακόμη μειώσεις φέτος, αλλά μόνο μία το 2026, ενώ οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει δύο έως τρεις ακόμη μειώσεις για το επόμενο έτος.

«Η μείωση των 25 μονάδων βάσης από τη Fed είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η εξασθένηση της αγοράς εργασίας και ο επίμονος πληθωρισμός ώθησαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν — αλλά σταδιακά. Δεν πρόκειται για στροφή πολιτικής, αλλά για ένα μετρημένο βήμα», δήλωσε η Gina Bolvin, πρόεδρος της Bolvin Wealth Management Group.

«Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ήπια ανακούφιση από τα επιτόκια, όχι εντυπωσιακές κινήσεις», πρόσθεσε. «Η Fed βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί και τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα».

Παρά τις απώλειες της Τετάρτης, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq εξακολουθούν να κινούνται σε θετική τροχιά για την εβδομάδα, με άνοδο 0,7% και 1,5% αντίστοιχα. Αυτό φέρνει τον ευρύτερο δείκτη αγοράς (S&P 500) σε πορεία για την έκτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες επτά, ενώ ο Nasdaq — που είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος στην τεχνολογία — οδεύει προς την τρίτη συνεχόμενη θετική εβδομάδα. Ο Dow έχει ενισχυθεί κατά 0,3% αυτή την εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ