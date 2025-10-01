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ZF: Καταργούνται 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030
Επιχειρήσεις
17:08 - 01 Οκτ 2025

ZF: Καταργούνται 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030

Reporter.gr Newsroom
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Η ZF Friedrichshafen ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/10) ότι θα μειώσει περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού της μονάδας ηλεκτροκίνητων συστημάτων μετάδοσης κίνησης έως το 2030, στο πλαίσιο συμφωνίας αναδιάρθρωσης που συνήφθη με το συμβούλιο εργαζομένων και το συνδικάτο IG Metall. 

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που ανακοίνωσε η ZF Group πέρυσι για την κατάργηση έως και 14.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η κατάργηση 7.600 θέσεων εργασίας θα συνοδευτεί από μείωση ωραρίου εργασίας και αναβολή αύξησης μισθών, με στόχο τη μείωση κόστους κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2027. Η συμφωνία περιλαμβάνει επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης και αποζημιώσεις αποχώρησης, με δέσμευση αποφυγής αναγκαστικών απολύσεων.

Η ZF, με περίπου 30.000 εργαζομένους στο τμήμα τεχνολογίας κινητήρων που παράγει ηλεκτρικά, συμβατικά και υβριδικά συστήματα, διατηρεί την επιχείρηση εσωτερικά, εγκαταλείποντας τα σχέδια απόσχισης. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Mathias Miedreich, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως εξερεύνηση «νέων τρόπων» για τον κλάδο, αναγνωρίζοντας τις «σκληρές περικοπές» για τους υπαλλήλους.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες διαμαρτυριών εργαζομένων της ZF, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γερμανικοί προμηθευτές. Την προηγούμενη εβδομάδα, η ανταγωνιστική Bosch ανακοίνωσε την κατάργηση 13.000 θέσεων εργασίας, καθώς ο κλάδος παλεύει με αδύναμες αγορές και αβεβαιότητα σχετικά με δασμούς των ΗΠΑ. Από το 2023, ο γερμανικός τομέας αυτοκινήτων έχει χάσει περίπου 55.000 θέσεις εργασίας, με τους προμηθευτές να πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με τη βιομηχανική ένωση VDA.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων της ZF, Achim Dietrich, τόνισε ότι η συμφωνία δείχνει εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες «Made in Germany». Η Barbara Resch της IG Metall σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι έκαναν παραχωρήσεις και περιμένουν από την ZF να παραμείνει «μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας» με δίκαιες συνθήκες. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την επανεκπαίδευση και τη μετακίνηση υπαλλήλων σε νέες θέσεις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στις γερμανικές εγκαταστάσεις της μονάδας θα μειωθούν κατά περίπου 7% έως το 2027, ενώ η προγραμματισμένη αύξηση μισθών κατά 3,1% θα αναβληθεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026.

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