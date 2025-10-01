ZF: Καταργούνται 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που ανακοίνωσε η ZF Group πέρυσι για την κατάργηση έως και 14.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της χαμηλής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.
Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η κατάργηση 7.600 θέσεων εργασίας θα συνοδευτεί από μείωση ωραρίου εργασίας και αναβολή αύξησης μισθών, με στόχο τη μείωση κόστους κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2027. Η συμφωνία περιλαμβάνει επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης και αποζημιώσεις αποχώρησης, με δέσμευση αποφυγής αναγκαστικών απολύσεων.
Η ZF, με περίπου 30.000 εργαζομένους στο τμήμα τεχνολογίας κινητήρων που παράγει ηλεκτρικά, συμβατικά και υβριδικά συστήματα, διατηρεί την επιχείρηση εσωτερικά, εγκαταλείποντας τα σχέδια απόσχισης. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Mathias Miedreich, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως εξερεύνηση «νέων τρόπων» για τον κλάδο, αναγνωρίζοντας τις «σκληρές περικοπές» για τους υπαλλήλους.
Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες διαμαρτυριών εργαζομένων της ZF, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γερμανικοί προμηθευτές. Την προηγούμενη εβδομάδα, η ανταγωνιστική Bosch ανακοίνωσε την κατάργηση 13.000 θέσεων εργασίας, καθώς ο κλάδος παλεύει με αδύναμες αγορές και αβεβαιότητα σχετικά με δασμούς των ΗΠΑ. Από το 2023, ο γερμανικός τομέας αυτοκινήτων έχει χάσει περίπου 55.000 θέσεις εργασίας, με τους προμηθευτές να πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με τη βιομηχανική ένωση VDA.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων της ZF, Achim Dietrich, τόνισε ότι η συμφωνία δείχνει εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες «Made in Germany». Η Barbara Resch της IG Metall σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι έκαναν παραχωρήσεις και περιμένουν από την ZF να παραμείνει «μηχανή δημιουργίας θέσεων εργασίας» με δίκαιες συνθήκες. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την επανεκπαίδευση και τη μετακίνηση υπαλλήλων σε νέες θέσεις.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στις γερμανικές εγκαταστάσεις της μονάδας θα μειωθούν κατά περίπου 7% έως το 2027, ενώ η προγραμματισμένη αύξηση μισθών κατά 3,1% θα αναβληθεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026.