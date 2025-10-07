Novo Nordisk: Περικοπές θέσεων εργασίας στο μεγαλύτερο εργοστάσιο των ΗΠΑ στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

Η Novo Nordisk προχώρησε σε δεκάδες απολύσεις στο μεγαλύτερο εργοστάσιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Clayton της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Οι περικοπές εντάσσονται στη μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση που υλοποιεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Mike Doustdar.

Οι απολύσεις αφορούσαν προσωπικό παραγωγής, όπως τεχνικούς, στελέχη ποιοτικού ελέγχου και συντονιστές έργων, ενώ παρόμοιες μειώσεις καταγράφονται και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βόρεια Καρολίνα. Αν και οι περικοπές αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των συνολικά 9.000 θέσεων που θα καταργηθούν παγκοσμίως, καταδεικνύουν ότι η Novo Nordisk προχωρά σε εξορθολογισμό ακόμη και στην πρώτη γραμμή παραγωγής των πιο περιζήτητων φαρμάκων της.

Η εταιρεία, που πέρυσι έγινε η πιο πολύτιμη εισηγμένη στην Ευρώπη, επωφελήθηκε από τη μεγάλη ζήτηση για φάρμακα απώλειας βάρους, όμως η επιβράδυνση των πωλήσεων και η πτώση της μετοχής την οδήγησαν σε πρόγραμμα μείωσης κόστους και προσωπικού.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Novo, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες πέραν της πρόσφατης ανακοίνωσης: «Αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο και η υψηλότερη προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίξουμε τους υπαλλήλους μας».

Το εργοστάσιο του Clayton, όπου παράγεται η σεμαγλουτίδη – το δραστικό συστατικό των Wegovy και Ozempic – πραγματοποιεί όλα τα στάδια της παραγωγής, από τη σύνθεση και τη συσκευασία έως την προετοιμασία των ενέσεων. Παράλληλα, αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην παραγωγή της νέας μορφής χαπιού του Wegovy, όταν αυτή κυκλοφορήσει.

Παρότι η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις, ο Doustdar έχει εξαγγείλει επέκταση ύψους 4,1 δισ. δολαρίων στο εργοστάσιο της Βόρειας Καρολίνας, που απασχολούσε περίπου 2.500 εργαζόμενους το 2024 και σχεδίαζε να προσθέσει ακόμη 1.000 θέσεις.