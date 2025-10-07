Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει

Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα εκπαίδευσης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός. Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου, παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης και ο Διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Ο κ. Δένδιας, στη δήλωσή του, υπογράμμισε:

«Είναι σήμερα ιδιαίτερη χαρά μου που θα προβούμε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο παλαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1877 και από τότε υπηρετεί σταθερά την ελληνική κοινωνία και την ιδέα του ανθρώπου. Νομίζω με ένα έργο που είναι αναγνωρισμένο και εντός και εκτός Ελλάδος.

Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία τη στιγμή της ανάγκης της.

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πλέον δεν περιορίζονται στον σκληρό πυρήνα του ρόλου τους, δηλαδή στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας ευρύτερα, υπηρετούν τη συλλογική ασφάλεια, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και της αξιοπρέπειας, το αγαθό της περιουσίας, της αξιοπρέπειας, της ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Η Διοίκηση Φυσικών Καταστροφών, η καινούρια Διοίκηση Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) έχει αποδείξει νομίζω πια την αξία της. Το Μνημόνιο, το οποίο θα υπογράψουμε σε λίγο με τον κύριο Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, δίνει σάρκα και οστά σε αυτή τη συνεργασία με συγκεκριμένες και με σαφώς μετρήσιμες δράσεις. Δεν είναι ένα γενικόλογο Μνημόνιο.

Αφορά παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης διασώστη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης σε καταστροφές όταν χρειαστεί. Πιστοποιούν το προσωπικό των Ειδικών Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστροφών, ώστε να επιχειρούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, και σε συνεργασία επί του πεδίου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι μια συμφωνία πενταετούς διάρκειας. Αυτή είναι η 3η ανανέωσή της πρέπει να πω και αναδεικνύει τη διαρκή προσήλωση και των δύο πλευρών στο αντικείμενο το οποίο υπηρετούν.

Η διαφορά, από την πλευρά των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ο διαρκώς διευρυνόμενος ρόλος τους στην προστασία της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων την ώρα της ανάγκης.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κ. Αντώνη Αυγερινό, για την προσήλωσή του στη συνεργασία.

Θα ήθελα επίσης να έχω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τις εθελόντριες και τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για δύο λόγους: Για την αδιάλειπτη προσφορά τους, αλλά και για το παράδειγμα το οποίο δίνουν σε όλους εμάς. Το παράδειγμα της προσφοράς στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό.

Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι στο ίδιο πνεύμα οι Ένοπλές Δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, θα βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Και εγώ και ο υφυπουργός κ. Δαβάκης, και συνολικά η Κυβέρνηση, νομίζω κάθε Κυβέρνηση της Πατρίδας μας, είναι σταθερά προσηλωμένες σε αυτόν τον σκοπό.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγερινός δήλωσε:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμε κύριε υφυπουργέ, Στρατηγέ, περιποιεί, πιστέψτε με, ιδιαίτερη τιμή και χαρά η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου.

Θεωρώ ότι είναι επιβράβευση μιας συνεχούς συμπόρευσης και συνοδοιπορίας που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τούτο, επιτρέψτε μου να πω, είναι αποτέλεσμα κοινών αρχών, αντιλήψεων και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, αλλά και συνάμα δυνατότητας έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, θεμάτων φυσικών καταστροφών και μολυσματικών ασθενειών οποτεδήποτε και οπουδήποτε και εάν προκύψουν.

Θέλω, επίσης, να τονίσω, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως προείπατε, από το 1877, έχει μια συνεπή και συνεχή πορεία 148 ετών και θα συνεχίσει να παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ακαταγώνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, ανταποκρινόμενος όμως πάντα άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει.

Έχουμε ειλικρινά, όπως και εσείς είπατε, ένα κρυφό οπλοστάσιο. Είναι οι εθελοντές μας οι οποίοι πραγματικά είναι διακριτοί, έχουν μια μοναδική εκπαίδευση, μια τεχνογνωσία και έναν εξοπλισμό που τους καθιστά να είναι διακριτοί και ικανοί όποτε και όταν κληθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να προσφέρουν αυτό το ανθρωπιστικό έργο για το οποίο έχουν έρθει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Και θέλω να τονίσω ότι η μαχητικότητά μας διαθλάται και έχει οικουμενική διάσταση εκτός Ελλάδας, διότι η συμμετοχή μας, η προσφορά μας σε ανάγκες που προκύπτουν σε διάφορες χώρες αποδεικνύει αυτή τη μοναδική επιχειρησιακή μας πληρότητα και ετοιμότητα. Εννέα φορές στην Ουκρανία, μία φορά μέσα στην Οδησσό, ιδιαίτερα συμβολική πόλη για τον Ελληνισμό, όπου παραδώσαμε παρουσία του Γενικού Έλληνα Προξένου 40 τόνους βοήθεια. Τρεις φορές στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, δυο φορές στη Συρία ακτοπλοϊκώς μέσω Λαττάκειας. Παραδώσαμε επίσης σε Παλαιστίνη, Γάζα και Βηρυτό μέσω του Αιγυπτιακού Ερυθρού Σταυρού και πρόσφατα, προ τριών μηνών, άλλο ένα κοντέινερ, 30 τόνους, στο Σουδάν όπου μαίνεται τεράστιος εμφύλιος πόλεμος.

Θέλω λοιπόν να τονίσω, αξιότιμε κύριε υπουργέ, ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και αγωνιστικότητα, αυτό το οποίο ήδη με τον Στρατηγό έχουμε ξεκινήσει, ως αρωγοί στη Μονάδα των κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με τους δικούς μας εθελοντές που έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ικανότητα, εξοπλισμό, ώστε να προσφέρουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως πάντα, αυτό το οποίο οφείλουμε, αυτό το οποίο πιστεύουμε.

Να είστε σίγουρος ότι θα τιμήσουμε την υπογραφή μας.

Και πάλι θερμές, θερμότατες ευχαριστίες, κύριε υπουργέ».