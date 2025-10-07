ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει
Ειδήσεις
16:35 - 07 Οκτ 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τι περιλαμβάνει

Reporter.gr Newsroom
Υπεγράφη σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα εκπαίδευσης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός. Στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Υπουργείου, παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης και ο Διοικητής της ΔΙΚΑΦΚΑ, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Ο κ. Δένδιας, στη δήλωσή του, υπογράμμισε:

«Είναι σήμερα ιδιαίτερη χαρά μου που θα προβούμε στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο παλαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1877 και από τότε υπηρετεί σταθερά την ελληνική κοινωνία και την ιδέα του ανθρώπου. Νομίζω με ένα έργο που είναι αναγνωρισμένο και εντός και εκτός Ελλάδος.

Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία τη στιγμή της ανάγκης της.

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πλέον δεν περιορίζονται στον σκληρό πυρήνα του ρόλου τους, δηλαδή στην προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας. Στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας ευρύτερα, υπηρετούν τη συλλογική ασφάλεια, αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και της αξιοπρέπειας, το αγαθό της περιουσίας, της αξιοπρέπειας, της ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Η Διοίκηση Φυσικών Καταστροφών, η καινούρια Διοίκηση Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) έχει αποδείξει νομίζω πια την αξία της. Το Μνημόνιο, το οποίο θα υπογράψουμε σε λίγο με τον κύριο Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, δίνει σάρκα και οστά σε αυτή τη συνεργασία με συγκεκριμένες και με σαφώς μετρήσιμες δράσεις. Δεν είναι ένα γενικόλογο Μνημόνιο.

Αφορά παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης διασώστη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να αναπτύσσουν δεξιότητες πρώτης ανταπόκρισης σε καταστροφές όταν χρειαστεί. Πιστοποιούν το προσωπικό των Ειδικών Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστροφών, ώστε να επιχειρούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, και σε συνεργασία επί του πεδίου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Είναι μια συμφωνία πενταετούς διάρκειας. Αυτή είναι η 3η ανανέωσή της πρέπει να πω και αναδεικνύει τη διαρκή προσήλωση και των δύο πλευρών στο αντικείμενο το οποίο υπηρετούν.

Η διαφορά, από την πλευρά των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ο διαρκώς διευρυνόμενος ρόλος τους στην προστασία της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων την ώρα της ανάγκης.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κ. Αντώνη Αυγερινό, για την προσήλωσή του στη συνεργασία.

Θα ήθελα επίσης να έχω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τις εθελόντριες και τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για δύο λόγους: Για την αδιάλειπτη προσφορά τους, αλλά και για το παράδειγμα το οποίο δίνουν σε όλους εμάς. Το παράδειγμα της προσφοράς στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό είναι εξίσου σημαντικό.

Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι στο ίδιο πνεύμα οι Ένοπλές Δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, θα βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Και εγώ και ο υφυπουργός κ. Δαβάκης, και συνολικά η Κυβέρνηση, νομίζω κάθε Κυβέρνηση της Πατρίδας μας, είναι σταθερά προσηλωμένες σε αυτόν τον σκοπό.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγερινός δήλωσε:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ, αξιότιμε κύριε υφυπουργέ, Στρατηγέ, περιποιεί, πιστέψτε με, ιδιαίτερη τιμή και χαρά η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου.

Θεωρώ ότι είναι επιβράβευση μιας συνεχούς συμπόρευσης και συνοδοιπορίας που έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τούτο, επιτρέψτε μου να πω, είναι αποτέλεσμα κοινών αρχών, αντιλήψεων και θέσεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, κοινωνικής προσφοράς, αλλά και συνάμα δυνατότητας έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, θεμάτων φυσικών καταστροφών και μολυσματικών ασθενειών οποτεδήποτε και οπουδήποτε και εάν προκύψουν.

Θέλω, επίσης, να τονίσω, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπως προείπατε, από το 1877, έχει μια συνεπή και συνεχή πορεία 148 ετών και θα συνεχίσει να παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Ο ακαταγώνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας, ανταποκρινόμενος όμως πάντα άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ανάγκη και αν προκύψει.

Έχουμε ειλικρινά, όπως και εσείς είπατε, ένα κρυφό οπλοστάσιο. Είναι οι εθελοντές μας οι οποίοι πραγματικά είναι διακριτοί, έχουν μια μοναδική εκπαίδευση, μια τεχνογνωσία και έναν εξοπλισμό που τους καθιστά να είναι διακριτοί και ικανοί όποτε και όταν κληθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να προσφέρουν αυτό το ανθρωπιστικό έργο για το οποίο έχουν έρθει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Και θέλω να τονίσω ότι η μαχητικότητά μας διαθλάται και έχει οικουμενική διάσταση εκτός Ελλάδας, διότι η συμμετοχή μας, η προσφορά μας σε ανάγκες που προκύπτουν σε διάφορες χώρες αποδεικνύει αυτή τη μοναδική επιχειρησιακή μας πληρότητα και ετοιμότητα. Εννέα φορές στην Ουκρανία, μία φορά μέσα στην Οδησσό, ιδιαίτερα συμβολική πόλη για τον Ελληνισμό, όπου παραδώσαμε παρουσία του Γενικού Έλληνα Προξένου 40 τόνους βοήθεια. Τρεις φορές στην Τουρκία μετά τους σεισμούς, δυο φορές στη Συρία ακτοπλοϊκώς μέσω Λαττάκειας. Παραδώσαμε επίσης σε Παλαιστίνη, Γάζα και Βηρυτό μέσω του Αιγυπτιακού Ερυθρού Σταυρού και πρόσφατα, προ τριών μηνών, άλλο ένα κοντέινερ, 30 τόνους, στο Σουδάν όπου μαίνεται τεράστιος εμφύλιος πόλεμος.

Θέλω λοιπόν να τονίσω, αξιότιμε κύριε υπουργέ, ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση και αγωνιστικότητα, αυτό το οποίο ήδη με τον Στρατηγό έχουμε ξεκινήσει, ως αρωγοί στη Μονάδα των κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με τους δικούς μας εθελοντές που έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, ικανότητα, εξοπλισμό, ώστε να προσφέρουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως πάντα, αυτό το οποίο οφείλουμε, αυτό το οποίο πιστεύουμε.

Να είστε σίγουρος ότι θα τιμήσουμε την υπογραφή μας.

Και πάλι θερμές, θερμότατες ευχαριστίες, κύριε υπουργέ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάλυβας υπό προστασία: Η ΕΕ αντιδρά στην κινεζική υπερπαραγωγή
Εμπορεύματα

Χάλυβας υπό προστασία: Η ΕΕ αντιδρά στην κινεζική υπερπαραγωγή

Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι
Ειδήσεις

Σοκ στη Γερμανία: Η δήμαρχος του Χέρντεκε νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας

Από τον Μπισμπίκη μέχρι τον Ιερώνυμο…
Ανεμοδείκτης

Από τον Μπισμπίκη μέχρι τον Ιερώνυμο…

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις
Ειδήσεις

Ιστορικές μνήμες, συγκινητικές εξομολογήσεις και διακριτικές διαφοροποιήσεις

Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Βουλή: Εγκρίθηκε η αγορά της τέταρτης Belharra – Υπερψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:37

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη για τη Γάζα - Στόχος να σταματήσει η γενοκτονία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:35

Καλαφάτης: Η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η «πράσινη» και «γαλάζια» τεχνολογία ενώνουν Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
09/10/2025 - 16:34

Αιχμές Βορίδη για Μαξίμου μετά τις καταγγελίες Βάρρα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:22

Εμπλοκή στο 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας λόγω Αυστρίας και Σλοβακίας

Πολιτική
09/10/2025 - 16:19

Γεραπετρίτης από Ελσίνκι: Στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 16:15

Τσαβδαρίδης: Έξυπνα και πράσινα επιχειρηματικά πάρκα αλλάζουν τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας

Ειδήσεις
09/10/2025 - 16:06

ΕΕ: Δημιουργία ομάδας για έρευνα σχετικά με κατηγορίες κατασκοπείας από την Ουγγαρία

Πολιτική
09/10/2025 - 16:05

Άδωνις: «Καμία απαγωγή, πήγατε για TikTok» – Πέρκα: «Γενοκτονία στη Γάζα, η Ιστορία θα είναι αμείλικτη»

Πολιτική
09/10/2025 - 16:02

Κατσέλη: Ο Τσίπρας μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

Οικονομία
09/10/2025 - 15:53

ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να απομακρύνει τη ΝΔ από την εξουσία

Πολιτική
09/10/2025 - 15:45

Μαρινάκης: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:34

Θρήνος στη Μπόκα Τζούνιορς: Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής Μιγκέλ Ρούσο

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:29

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος 0,58% στις τιμές καταναλωτικών αγαθών το Σεπτέμβριο

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 15:28

Déjà vu: Ο Καμμένος θα έβλεπε νέα συνεργασία με τον Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/10/2025 - 15:25

Changan Automobile: Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα τα Deepal S07 & Deepal S05

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:18

Αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ στη Γάζα: Προγραμματισμένη αποστολή φαρμάκων, όχι απελευθέρωση ομήρων

Ειδήσεις
09/10/2025 - 15:14

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 54 νέοι σταθμοί τηλεοπτικής κάλυψης σε απομονωμένες περιοχές της χώρας

Πολιτική
09/10/2025 - 15:13

Φάμελλος από Φιλιατρά: Η κυβέρνηση είναι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 14:59

Στρατηγική συνεργασία METLEN και Ομίλου Καράτζη για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:49

Ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει το ρόλο του πλαστικού στη βιώσιμη συσκευασία τροφίμων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 14:33

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:31

Στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας

Πολιτική
09/10/2025 - 14:29

Καϊμακάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλοι στη Δικαιοσύνη, τα χρήματα θα ανακτηθούν

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:22

Ζελένσκι: Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ αν μας δώσει πυραύλους Tomahawks

Υγεία
09/10/2025 - 14:22

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Ειδήσεις
09/10/2025 - 14:18

Κροατία: Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου στη Σερβία μετά τις αμερικανικές κυρώσεις στη NIS

Οικονομία
09/10/2025 - 14:13

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση της αβεβαιότητας στην αγορά σύμφωνα με τον Δείκτη «Φόβου»

Εργασιακά
09/10/2025 - 14:09

ΑΔΕΔΥ: Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Αναλύσεις
09/10/2025 - 14:02

Pantelakis Securities: Νέα τιμή-στόχος για ΟΠΑΠ στα €21 - Σύσταση «neutral»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ