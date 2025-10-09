ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης
Επιχειρήσεις
14:33 - 09 Οκτ 2025

Βουτιά 16% για τη μετοχή της Ferrari μετά τη μείωση προβλέψεων και στόχων ηλεκτροκίνησης

Reporter.gr Newsroom
Η μετοχή της Ferrari σημειώνει πτώση άνω του 16% την Πέμπτη (9/10), μετά την ανακοίνωση νέων, χαμηλότερων προβλέψεων για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους και του 2030, καθώς και τη μείωση των στόχων της στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι αναλυτές υποδέχθηκαν τις ανακοινώσεις με απογοήτευση, σημειώνοντας ότι οι νέες εκτιμήσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της αγοράς.

Στην εκδήλωση Capital Markets Day (CMD), η Ferrari ανακοίνωσε ότι αναμένει καθαρά έσοδα τουλάχιστον 7,1 δισ. ευρώ για το 2025, έναντι προηγούμενης εκτίμησης άνω των 7 δισ. ευρώ. Για το 2030, προβλέπει έσοδα περίπου 9 δισ. ευρώ και EBITDA τουλάχιστον 3,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το CNBC, η Citi σχολίασε ότι οι προβλέψεις της Ferrari «υπολείπονται των εκτιμήσεων μας για χαμηλότερη ανάπτυξη» και αποτυπώνουν «συντηρητική στάση» της διοίκησης. Πρόσθεσε πως «οι εκτιμήσεις δείχνουν περιορισμένη λειτουργική μόχλευση για τον επόμενο κύκλο», γεγονός που αυξάνει το βραχυπρόθεσμο κίνδυνο τόσο για τα κέρδη ανά μετοχή όσο και για την αποτίμηση της εταιρείας.

Μείωση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030

Η Ferrari ανακοίνωσε ότι έως το 2030 η γκάμα των σπορ αυτοκινήτων της θα αποτελείται από 40% οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE), 40% υβριδικά και μόλις 20% πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Ο νέος στόχος είναι χαμηλότερος από την προηγούμενη πρόβλεψη για 40% ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κάτι που η εταιρεία αποδίδει σε «μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη» και στις εξελίξεις της αγοράς.

Η ιταλική εταιρεία παρουσίασε την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στο πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα, το «elettrica». Κατά τη διάρκεια ειδικού εργαστηρίου τεχνολογίας και καινοτομίας, η Ferrari αποκάλυψε το σασί και το σύστημα μετάδοσης κίνησης του μοντέλου, το οποίο είναι έτοιμο για παραγωγή.

Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2026, ενώ η επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2025. «Με τη νέα Ferrari elettrica, επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά τη βούλησή μας να προοδεύσουμε, συνδυάζοντας την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα του σχεδιασμού και την τέχνη της κατασκευής», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, John Elkann.

Οι προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης και η στάση άλλων κατασκευαστών

Η Ferrari δεν είναι η μόνη που επανεξετάζει τις φιλοδοξίες της για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παγκόσμιοι κατασκευαστές, όπως η Volvo, έχουν επίσης μειώσει τους στόχους τους λόγω της περιορισμένης ζήτησης, της έλλειψης υποδομών φόρτισης και του ανταγωνισμού από την Κίνα. Η Volvo, για παράδειγμα, εγκατέλειψε το σχέδιο να πωλεί αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030, δηλώνοντας πως χρειάζεται να παραμείνει «ρεαλιστική και ευέλικτη».

Παρά την πτώση των μετοχών, η Ferrari ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ενεργών πελατών της έχει αυξηθεί στους 90.000, 20% περισσότερους από το 2022. Σκοπεύει να λανσάρει κατά μέσο όρο τέσσερα νέα μοντέλα ετησίως μεταξύ 2026 και 2030.

Οι αναλυτές της JPMorgan διατηρούν θετική στάση, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην ικανότητα της διοίκησης να υλοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο του 2030. «Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά», ανέφεραν, εκτιμώντας ότι η ηγεσία του CEO Benedetto Vigna συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτερη υιοθέτηση της καινοτομίας. Πρόσθεσαν ότι η επικείμενη κυκλοφορία του νέου Supercar ενδέχεται να ενισχύσει τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.

