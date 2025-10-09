ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική
Υγεία
14:22 - 09 Οκτ 2025

Ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ ζητούν οι ειδικοί – Στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και η τηλεϊατρική

Reporter.gr Newsroom
Τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, ο γερασμένος σχεδιασμός και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Olympia Forum VI. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η καθολική πρόσβαση στη δημόσια υγεία περνά μέσα από την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση εργαλείων όπως η τηλεϊατρική. 

Η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια έχει ενταχθεί στο δίκτυο των «Υγιών Περιφερειών» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποκτώντας πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές. Όπως είπε, το περιφερειακό μοντέλο που εφαρμόζεται δίνει έμφαση στην πρόληψη και την ολιστική προσέγγιση της υγείας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας.

Ο Περικλής Νταβλούρος, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, και ο Αργύρης Τζουβελέκης, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής και Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών επεσήμαναν ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει με εργαλεία όπως οι γραμμές επικοινωνίας και η τηλεϊατρική, το ΕΣΥ εξακολουθεί να λειτουργεί με παρωχημένο σχεδιασμό, ενώ η σοβαρή έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποδυναμώνει τις δημόσιες δομές.

Ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, επισήμανε ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό για τους νέους επαγγελματίες υγείας, με ουσιαστικά κίνητρα και στρατηγική αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού. «Εκπαιδεύουμε γιατρούς πολύ υψηλού επιπέδου, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται από άλλα συστήματα υγείας εκτός Ελλάδας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος το Patrinorama, Ευτυχία Λαμπροπούλου κατέδειξε ότι το μέλλον της δημόσιας υγείας προϋποθέτει ριζική αναθεώρηση του ΕΣΥ, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα υγείας για όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 14:25
