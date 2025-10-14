Η Google επενδύει $15 δισ. σε νέο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία

Η Google θα επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου κέντρου δεδομένων που θα φιλοξενεί έναν κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στη νότια Ινδία, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Google Cloud, Thomas Kurian, σε εκδήλωση την Τρίτη (14/10).

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών και, σύμφωνα με τον Kurian, θα αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης της Google στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (13/10), ο υπουργός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ινδικής πολιτείας Άντρα Πραντές, Nara Lokesh, εκτίμησε ότι το έργο 1 γιγαβάτ θα κοστίσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία προέκυψε μετά από «ένα χρόνο έντονων συζητήσεων και αδιάκοπων προσπαθειών» και, όπως δήλωσε ο Lokesh σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, «είναι μόνο η αρχή».

Σύμφωνα με την ινδική εφημερίδα Economic Times (ET), η επένδυση θα πραγματοποιηθεί από την ινδική θυγατρική της Google, Raiden Infotech, η οποία σχεδιάζει να αναπτύξει τρεις πανεπιστημιουπόλεις στην πόλη Βισακαπατνάμ. Σημερινό δημοσίευμα της ET ανέφερε ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να διπλασιάσουν τα έργα αυτά και να αυξήσουν σημαντικά την υπολογιστική ικανότητα του κράτους τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι εταιρείες ενισχύουν τις επενδύσεις σε υποδομές για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες cloud, καθώς οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς.

Στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η Google ανέβασε τις προβλέψεις της για κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2025 σε 85 δισεκατομμύρια δολάρια, από 75 δισεκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο, λόγω της «ισχυρής και αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Cloud». Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, σχέδια για επένδυση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια σε πολιτείες του μεγαλύτερου ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ινδία προσελκύει όλο και περισσότερες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η Microsoft και η AWS, να επενδύσουν στις υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης της χώρας.