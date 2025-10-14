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Χρηματιστήριο: Θετικό υπόβαθρο από τα mega deals παρά το ξαφνικό «φρένο»
Σχόλια Αγοράς
10:32 - 14 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Θετικό υπόβαθρο από τα mega deals παρά το ξαφνικό «φρένο»

Reporter.gr Newsroom
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Είναι προφανές ότι η χθεσινή – αρνητική – συνεδρίαση στο ΧΑ ήρθε με καθυστέρηση μίας ημέρας να καλύψει τις σημαντικές απώλειες που καταγράφηκαν στα διεθνή χρηματιστήρια την Παρασκευή (Dax -1.4% , S&P -2.7% κα), με αποτέλεσμα ο ΓΔ να υποχωρήσει στις 2087 (-1,09%) και να κλείσει κοντά στα χαμηλά ημέρας και μάλιστα με αυξημένο τζίρο στα 253 εκ.  

Η παραπάνω εξέλιξη δεν διαφαινόταν στο άνοιγμα της αγοράς (υψηλό 2119 +0,4%) κυρίως εξαιτίας των δύο ανακοινωθέντων συμφωνιών από ΟΠΑΠ και ΕΥΡΩΒ, συμφωνίες που δίνουν επιπλέον πόντους τόσο στις εισηγμένες όσο και στο ΧΑ γενικότερα.

Η απορρόφηση του ΟΠΑΠ από την μητρική Allwyn μαζί με την συνένωση όλων των εταιριών του ομίλου κάτω από την εισηγμένη στο ΧΑ ομπρέλα δημιουργεί μια νέα οντότητα – την 2η μεγαλύτερη στοιχηματική παγκοσμίως – αξίας 16 δις σε Ιδια Κεφάλαια και με ενοποιημένο ebitda κοντά στα 2 δις. ενώ οι όποιες επιφυλάξεις έχουν να κάνουν με την προστασία (λόγω προνομιούχων μετοχών) των μετόχων μειοψηφίας.

Σε ότι αφορά στην ΕΥΡΩΒ και στην συμφωνία εξαγοράς του 80% της Eurolife για 813 εκ. η κίνηση αυτή εμπίπτει στην στρατηγική εμπλουτισμού των εσόδων και από άλλες πηγές πέρα των επιτοκιακών εσόδων.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΣΑΡ και ΔΑΑ οι μετοχές που κράτησαν τα προσχήματα χθες, αρκετές οι πιέσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές (ενδεικτικά Metlen, EΛΠE, MOH, EΥΔAΠ, Aktr κα) ενώ συνολικά το κλίμα ήταν αρνητικό στο μεγαλύτερο κομμάτι των κεφαλαιοποιήσεων.

Το γνωστό θέμα του ΑΔΜΗΕ με το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου δεν φαίνεται να εξομαλύνεται εφόσον είναι μάλλον σαφές ότι οι δύο χώρες βλέπουν το σημαντικό αυτό project από διαφορετική οπτική , παρά το ότι η εκεχειρία στην ΜΑ (που μπορεί να εξελιχτεί σε μόνιμη ειρήνη) ουσιαστικά διευκολύνει τέτοιες επενδύσεις και λόγω Ισραήλ.

Σε ότι έχει να κάνει με τα επενδυτικά σχέδια της ΙΝΤΕΚ το πλέον σημαντικό – εκτός της διαβεβαίωσης για ebitda 58 εκ. – στοιχείο είναι η μεγάλη δύναμη πυρός που διαθέτει η εισηγμένη ύψους κοντά στα 400 εκ. για μελλοντικές κινήσεις (εξαγορές κα).

Σε κάθε περίπτωση η χθεσινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία για σωστούς λόγους με το σχέδιο ειρήνευσης στην ΜΑ, την απελευθέρωση ομήρων (και αντίστοιχα κρατουμένων) και την υπογραφή συμφωνίας για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, εξέλιξη άκρως θετική και για την χώρα λόγω της εγγύτητας στην περιοχή αλλά και της κρίσιμης – για τα εθνικά θέματα – συμμαχίας με το Ισραήλ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 10:36
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