Ifo: Οι Γερμανοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι λιγότερο από το 50% του νέου χρέους θα πάει σε επενδύσεις

Η Γερμανία σχεδιάζει να διαθέσει λιγότερο από το ήμισυ του νέου δανεισμού της για πρόσθετες επενδύσεις, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo που καταγράφει τις εκτιμήσεις καθηγητών οικονομικών στη χώρα.

Κατά μέσο όρο, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μόλις περίπου το 47% του Ειδικού Ταμείου για τις Υποδομές και την Κλιματική Ουδετερότητα, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω νέου χρέους, θα κατευθυνθεί σε νέα επενδυτικά έργα. Ένα τέταρτο των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το ποσοστό αυτό θα είναι ακόμη χαμηλότερο, κάτω από 20%. «Η κύρια κριτική είναι ότι οι δαπάνες που έχουν ήδη προγραμματιστεί μεταφέρονται από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στο ειδικό ταμείο», επισημαίνει ο εμπειρογνώμονας του ifo, Niklas Potrafke.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν σαφή άποψη σχετικά με τις επενδυτικές προτεραιότητες: ιδιαίτερα επείγουσες θεωρούνται οι δαπάνες για τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση, καθώς και οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις επιστημονικές υποδομές, κρίνονται, επίσης, σημαντικές. Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα λειτουργήσουν ενισχυτικά για τις ιδιωτικές, παρά να τις εκτοπίσουν.

Σε ό,τι αφορά στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του «φρένου χρέους», οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν μια αυστηρή αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη ρύθμιση, η οποία θα περιορίζει τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται με δανεισμό αποκλειστικά σε μελλοντικές επενδύσεις. Ωστόσο, το 58% των ερωτηθέντων εκφράζει αμφιβολίες για το αν η Γερμανία θα μπορέσει να τηρήσει στο μέλλον τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τη χρήση του ειδικού ταμείου δείχνει πόσο σημαντικό είναι το φρένο χρέους. Οι πολιτικοί έχουν έντονη τάση να δαπανούν πολλά χρήματα για κατανάλωση και όχι για επενδύσεις και να τα χρηματοδοτούν με χρέος. Ο μηχανισμός περιορισμού του χρέους έχει ως στόχο να θέσει τέλος σε αυτή την τάση και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χαλαρώσει περαιτέρω», ανέφερε ο Potrafke.

Στην έρευνα συμμετείχαν 179 καθηγητές οικονομικών, στο πλαίσιο του 53ου πάνελ οικονομολόγων του Ινστιτούτου ifo και της Frankfurter Allgemeine Zeitung, που διεξήχθη από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025.