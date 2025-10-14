Ισχυρή άνοδος 37% στα κέρδη της Goldman Sachs το τρίτο τρίμηνο χάρη στη Wall Street

Η Goldman Sachs ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, χάρη στην καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών και των συναλλαγών σταθερού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 12,25 δολάρια έναντι 11 δολαρίων ανά μετοχή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της LSEG, ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 15,18 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 14,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν προβλεφθεί.

Η εταιρεία ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου ότι τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 37% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 12,25 δολάρια ανά μετοχή.

Τα τμήματα συναλλαγών της Wall Street επωφελήθηκαν από τις πολιτικές δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προκάλεσαν αναταραχές στις αγορές ομολόγων, νομισμάτων, εμπορευμάτων και μετοχών.

Οι επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των συγχωνεύσεων και των αρχικών δημόσιων προσφορών, σημείωσαν άνοδο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 22% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Dealogic.

Επιπλέον, οι μετοχές που βρίσκονται σε ή κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα είναι ευνοϊκές για το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου της εταιρείας.

Η Goldman Sachs αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από δραστηριότητες στη Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών και των επενδυτικών τραπεζικών υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά υψηλές αποδόσεις σε περιόδους άνθησης και σε υποαπόδοση όταν οι αγορές δεν συνεργάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ανακοίνωσε χθες την εξαγορά της Industry Ventures, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό εποπτεία, προκειμένου να ενισχύσει το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της. Τέλος, οι μετοχές της τράπεζας έχουν αυξηθεί κατά 37% φέτος.