ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ: Χώρες είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν $70 δισ. για την ανοικοδόμηση της Γάζας
Ειδήσεις
14:52 - 14 Οκτ 2025

ΟΗΕ: Χώρες είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν $70 δισ. για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες, μαζί με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, δείχνουν πρόθυμες να συνεισφέρουν στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της Γάζας, όπως δήλωσε την Τρίτη (14/10) αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Jaco Cilliers, αξιωματούχος του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, με αποτέλεσμα να χρειαστούν δεκαετίες για την πλήρη αποκατάσταση της Γάζας.

«Έχουμε ακούσει πολύ θετικά νέα από αρκετούς συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων συνεργατών και του Καναδά» σχετικά με την προθυμία τους να βοηθήσουν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι υπήρξαν, επίσης, συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων έχει επιστρέψει στα ερείπια των σπιτιών τους στην παράκτια περιοχή. Τεράστιες εκτάσεις της Γάζας έχουν μετατραπεί σε ερημωμένη γη από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι διήρκεσαν δύο χρόνια και στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 68.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Μεγάλο μέρος της καταστροφής εντοπίζεται στην πόλη της Γάζας, όπου σημειώθηκαν μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες. Σύμφωνα με το Κέντρο Δορυφορικών Δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT), περίπου το 83% όλων των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές. Το UNDP έχει ήδη απομακρύνει περίπου 81.000 τόνους ερειπίων από τη Λωρίδα της Γάζας και συνεχίζει τη διαδικασία καθαρισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερουλάνος για τον προϋπολογισμό 2026: Η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης για την επιχειρηματικότητα
Πολιτική

Γερουλάνος για τον προϋπολογισμό 2026: Η Ελλάδα παραμένει εφιάλτης για την επιχειρηματικότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Καπρέλη για τον διάδοχο του, Γρηγόρη Βάρρα - Απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Καπρέλη για τον διάδοχο του, Γρηγόρη Βάρρα - Απέφυγε να απαντήσει ουσιαστικά υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη
Ειδήσεις

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος
Ειδήσεις

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν
Ειδήσεις

Συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, μετά τις συνομιλίες Γκουτέρες με Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ