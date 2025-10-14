ΟΗΕ: Χώρες είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν $70 δισ. για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Οι ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες, μαζί με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, δείχνουν πρόθυμες να συνεισφέρουν στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμάται ότι απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της Γάζας, όπως δήλωσε την Τρίτη (14/10) αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Ο Jaco Cilliers, αξιωματούχος του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε ότι η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, με αποτέλεσμα να χρειαστούν δεκαετίες για την πλήρη αποκατάσταση της Γάζας.

«Έχουμε ακούσει πολύ θετικά νέα από αρκετούς συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαίων συνεργατών και του Καναδά» σχετικά με την προθυμία τους να βοηθήσουν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι υπήρξαν, επίσης, συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Reuters, από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, μεγάλος αριθμός Παλαιστινίων έχει επιστρέψει στα ερείπια των σπιτιών τους στην παράκτια περιοχή. Τεράστιες εκτάσεις της Γάζας έχουν μετατραπεί σε ερημωμένη γη από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι διήρκεσαν δύο χρόνια και στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 68.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Μεγάλο μέρος της καταστροφής εντοπίζεται στην πόλη της Γάζας, όπου σημειώθηκαν μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες. Σύμφωνα με το Κέντρο Δορυφορικών Δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT), περίπου το 83% όλων των κτιρίων έχουν υποστεί ζημιές. Το UNDP έχει ήδη απομακρύνει περίπου 81.000 τόνους ερειπίων από τη Λωρίδα της Γάζας και συνεχίζει τη διαδικασία καθαρισμού.