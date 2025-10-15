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Stellantis: Νέο επενδυτικό σχέδιο $13 δισ. για τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασμών
Επιχειρήσεις
14:54 - 15 Οκτ 2025

Stellantis: Νέο επενδυτικό σχέδιο $13 δισ. για τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των δασμών

Reporter.gr Newsroom
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Η Stellantis ανακοίνωσε νέο επενδυτικό σχέδιο στις ΗΠΑ ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και για την αναζωογόνηση των πωλήσεων του ομίλου στην κύρια αγορά του, σύμφωνα με επενδυτές και αναλυτές. 

Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε την Τρίτη (14/10), στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των αμερικανικών δασμών, που η Stellantis είχε εκτιμήσει τον Ιούλιο σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρέχον έτος.

Ο Fabio Caldato, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην AcomeA SGR, δήλωσε στο Reuters ότι «αυτή η κίνηση είναι σημαντική και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πορείας που ξεκίνησε η Stellantis για να ευθυγραμμιστεί όλο και περισσότερο με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνει ο Τραμπ με τους δασμούς. Αποδίδει καρπούς».

Το 2024, πάνω από το 40% των 1,2 εκατομμυρίων οχημάτων που πούλησε η Stellantis στις ΗΠΑ ήταν εισαγωγές κυρίως από το Μεξικό και τον Καναδά, χώρες στις οποίες η Ουάσιγκτον επέβαλε δασμούς 25%.

Ο Massimo Baggiani, ιδρυτής της Niche Asset Management στο Λονδίνο, σημείωσε ότι «το βλέπω ως μια μη αναστρέψιμη τάση, να κατασκευάζονται περισσότερα προϊόντα εκεί όπου γίνονται οι πωλήσεις, μια αναγκαστική διαδικασία απο-παγκοσμιοποίησης». Ο Baggiani εκτιμά ότι πιθανόν να ακολουθήσουν περισσότερες παρόμοιες ανακοινώσεις και πρόσθεσε ότι «περισσότερες επενδύσεις και πωλήσεις στις ΗΠΑ ενδέχεται, επίσης, να προσελκύσουν περισσότερους Αμερικανούς επενδυτές μακροπρόθεσμα».

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι μετοχές της Stellantis παραμένουν φθηνές, αν και δεν προσφέρουν σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τη Ford ή τη GM. Η μετοχή του ομίλου αυξήθηκε κατά 4,3% και μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης είχε υποχωρήσει κατά 33,5% από την αρχή του έτους.

Το επενδυτικό σχέδιο κρίθηκε απαραίτητο «για να μετριαστεί ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών και να επαναλανσαριστούν μάρκες που έχουν χάσει σημαντικό όγκο τα τελευταία χρόνια», όπως επισήμανε ο αναλυτής της Equita, Martino De Ambroggi, προσθέτοντας ότι η αναδιάρθρωση των δαπανών «θα πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμένες αλλαγές στις συνολικές δαπάνες».

Οι αναλυτές της TD Cowen, Itay Michaeli, Justin Barrell και Selina Liu, σημείωσαν ότι «ο χρόνος αυτής της ανακοίνωσης ενδεχομένως σηματοδοτεί μεγαλύτερη άνεση/σαφήνεια όσον αφορά τους δασμούς από την πλευρά της διοίκησης της Stellantis».

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