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Παράδοση 51 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Κικίλιας: Επόμενο βήμα τα μη επανδρωμένα σκάφη
Ναυτιλία
14:38 - 15 Οκτ 2025

Παράδοση 51 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Κικίλιας: Επόμενο βήμα τα μη επανδρωμένα σκάφη

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την τελετή παράδοσης των νέων οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι το Λιμενικό και το Υπουργείο θα προμηθευτούν σύντομα μη επανδρωμένα σκάφη και σύγχρονη τεχνολογία. Στόχος είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης, της προστασίας και της φύλαξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και των θαλάσσιων πάρκων, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ισχυρή ναυτική δύναμη και πρέπει να το αποδεικνύει συνεχώς.

Ο υπουργός επισήμανε πως η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρέχει στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όλα τα τεχνολογικά και εξοπλιστικά μέσα, ώστε να μπορούν να εκτελούν το καθήκον τους με ασφάλεια, επαγγελματισμό και πατριωτισμό. «Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι εκεί, σε κάθε σημείο της χώρας, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε ακριτικό νησί. Η Πολιτεία οφείλει να τους στηρίζει, με σύγχρονα εργαλεία και υποδομές», τόνισε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παράδοση 51 νέων οχημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος. Η προμήθεια εντάσσεται στην Πράξη «Προμήθεια 215 χερσαίων μέσων διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικού ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενη από Ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΕΣΠΑ 2021–2027).

Η σύμβαση για την προμήθεια των οχημάτων, αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ (1.996.587), είχε προθεσμία ολοκλήρωσης 14 μηνών, αλλά τα οχήματα παραδόθηκαν οκτώ μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Τα νέα οχήματα θα διατεθούν σε επιτελικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια, την αστυνόμευση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκπαίδευση τεχνικών για το χειρισμό, τη συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων, χωρίς επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Η σύμβαση περιλαμβάνει εγγύηση έξι ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, με υποχρέωση του προμηθευτή να καλύπτει τη συντήρηση και το service σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υλοποιεί στοχευμένες δράσεις τεχνολογικής και επιχειρησιακής αναβάθμισης του Λιμενικού Σώματος, περιλαμβανομένης της προμήθειας μη επανδρωμένων σκαφών, της αναβάθμισης του θαλάμου επιχειρήσεων και της ενίσχυσης των λιμεναρχείων με νέα μέσα. «Με σχέδιο, ταχύτητα και διαφάνεια, χτίζουμε ένα Λιμενικό Σώμα σύγχρονο, ικανό και παντού παρόν – στην υπηρεσία της ασφάλειας, της νησιωτικότητας και της εθνικής κυριαρχίας», κατέληξε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος, τονίζοντας πως με την παραλαβή των νέων οχημάτων ενισχύεται περαιτέρω η συνεχής προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. «Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διατίθενται άμεσα σε περιοχές με έντονη αλιευτική δραστηριότητα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης ενέργειας. Αυτά τα οχήματα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την εκπλήρωση ενός απαιτητικού και πολύπλοκου έργου που έχει ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή από την ελληνική πολιτεία. Τα στελέχη μας καθημερινά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, ανταποκρινόμενα με αφοσίωση στις σύγχρονες προκλήσεις, προς όφελος της χώρας και πάντα πιστοί στο καθήκον τους».

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