Morgan Stanley: Οι συναλλαγές και τα IPO οδήγησαν σε ρεκόρ εσόδων το τρίτο τρίμηνο

Η Morgan Stanley ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, καθώς οι επενδυτικοί τραπεζίτες της απέφεραν υψηλότερα έσοδα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για συναλλαγές και από την αναδοχή πωλήσεων μετοχών και ομολόγων, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα σε ιστορικά επίπεδα.

Μια σειρά από μεγάλες συναλλαγές οδήγησε τις παγκόσμιες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών πάνω από τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Η ισχυρή οικονομία των ΗΠΑ, η αισιοδοξία σχετικά με πιθανές μειώσεις επιτοκίων και η χαλάρωση των κανονισμών υπό την κυβέρνηση Τραμπ ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συμφωνίες ή να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές. Ο διευθύνων σύμβουλος, Ted Pick, δήλωσε ότι «η ενοποιημένη εταιρεία μας είχε ένα εξαιρετικό τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις μας παγκοσμίως».

Τα συνολικά έσοδα της τράπεζας έφτασαν το ρεκόρ των 18,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Πέρυσι, τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,88 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 2,10 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της LSEG.

Οι αγορές κυμάνθηκαν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνέχισε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων το Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την αισιοδοξία για δυναμική που θα διατηρηθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο και το 2026. Τα έσοδα της Morgan Stanley από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 44% σε 2,11 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 25% στα 684 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στις αυξημένες ολοκληρωμένες συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Τα έσοδα της Morgan Stanley από την αναδοχή μετοχών αυξήθηκαν κατά 35% σε 652 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στα υψηλότερα IPO και προσφορές μετατρέψιμων ομολόγων, με συμμετοχή σε μεγάλα IPO όπως η Figma και η Klarna.

Η διαχείριση περιουσίας, βασικός τομέας για τη Morgan Stanley, κατέγραψε ρεκόρ εσόδων 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες αποτιμήσεις της αγοράς. Το περιθώριο προ φόρων της μονάδας έφτασε το 30,3% το τρίμηνο, επιτυγχάνοντας το μακροπρόθεσμο στόχο.