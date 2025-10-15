Κοροϊδία Μόσχας σε Ζαλένσκι: Φωτογραφία τον δείχνει να κρατά πύραυλο Tomahawk και να κλαίει

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανήρτησε μια «πειραγμένη» στο ΑI φωτογραφία που δείχνει τον Ζελένσκι να κλαίει κρατώντας έναν πύραυλο Tomahawk. Το Κίεβο επιδιώκει από τις ΗΠΑ την απόκτηση των πυραυλικών συστημάτων.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα: «Το καθεστώς του Κιέβου ετοιμάζει ανοιχτά τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ενέκρινε «ειδικές επιχειρήσεις» της SBU, σχεδιασμένες γύρω από την πιθανή χρήση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk. Οι προσπάθειες χρήσης της απειλής της τρομοκρατίας είναι απαράδεκτες». ? #Zakharova: The Kiev regime openly prepares terrorist attacks against Russia.



Zelensky approved SBU "special operations" shaped around the possible delivery of US Tomahawk missiles.



❗️ Attempts to use the threat of terror are unacceptable. pic.twitter.com/OxBk05feZn October 15, 2025