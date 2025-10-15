Κοροϊδία Μόσχας σε Ζαλένσκι: Φωτογραφία τον δείχνει να κρατά πύραυλο Tomahawk και να κλαίει

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα: «Το καθεστώς του Κιέβου ετοιμάζει ανοιχτά τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ενέκρινε «ειδικές επιχειρήσεις» της SBU, σχεδιασμένες γύρω από την πιθανή χρήση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk. Οι προσπάθειες χρήσης της απειλής της τρομοκρατίας είναι απαράδεκτες».
? #Zakharova: The Kiev regime openly prepares terrorist attacks against Russia.
Zelensky approved SBU "special operations" shaped around the possible delivery of US Tomahawk missiles.
❗️ Attempts to use the threat of terror are unacceptable. pic.twitter.com/OxBk05feZn— MFA Russia ?? (@mfa_russia) October 15, 2025