Google - Meta: «Παγώνουν» έργα υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω αυξημένων κινδύνων
Επιχειρήσεις
17:58 - 17 Νοε 2025

Google - Meta: «Παγώνουν» έργα υποθαλάσσιων καλωδίων στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω αυξημένων κινδύνων

Reporter.gr Newsroom
Η κλιμάκωση της αστάθειας στην Ερυθρά Θάλασσα έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα υποθαλάσσιων καλωδίων που σχεδίαζαν η Google και η Meta, με αποτέλεσμα κρίσιμες διαδρομές παγκόσμιας συνδεσιμότητας να μένουν ημιτελείς. Οι πολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες επιθέσεις στην περιοχή έχουν καταστήσει το πέρασμα αυτό μη ασφαλές και εξαιρετικά δύσκολο για τα εξειδικευμένα πλοία τοποθέτησης καλωδίων.

2Africa: Το μεγαλύτερο καλωδιακό έργο στον κόσμο παραμένει ανολοκλήρωτο

Το φιλόδοξο σύστημα 2Africa της Meta, ένα καλώδιο 45.000 χιλιομέτρων που προορίζεται να περιβάλλει την αφρικανική ήπειρο, παραμένει ανολοκλήρωτο στο τμήμα που περνά από την Ερυθρά Θάλασσα. Πέντε χρόνια μετά την εξαγγελία του έργου, η διέλευση από το νότιο κομμάτι της περιοχής δεν έχει προχωρήσει λόγω λειτουργικών, ρυθμιστικών και γεωπολιτικών εμποδίων.

Η Meta, η οποία ηγείται του διεθνούς κονσόρτσιουμ των τηλεπικοινωνιακών εταίρων, αναγνωρίζει ότι το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί το πιο δύσκολο σημείο υλοποίησης. Άλλοι συμμετέχοντες δεν παρείχαν σχόλια.

Καθυστερήσεις και στο Blue-Raman της Google

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και το Blue-Raman της Google, ένα καλώδιο στρατηγικής σημασίας για τη διασύνδεση Ινδίας–Ευρώπης. Η Alphabet επιβεβαίωσε καθυστερήσεις, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση των εμποδίων.

Στην «ουρά» αναμονής βρίσκονται και άλλα μεγάλα καλωδιακά έργα, όπως τα India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 και Africa-1.

Τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν πάνω από το 95% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς διαδικτύου. Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί κομβικό σημείο αυτής της παγκόσμιας υποδομής, λειτουργώντας ως η πιο άμεση διαδρομή μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Ωστόσο, η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων συγκρούσεων. Οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκαλέσει σημαντικές εκτροπές ναυτιλιακών διαδρομών και έχουν σταματήσει τις επιχειρήσεις εξειδικευμένων καλωδιακών σκαφών, θέτοντας σε κίνδυνο την εξέλιξη των έργων.

Οι καθυστερήσεις έχουν άμεσο οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με τον Άλαν Μόλντιν της Telegeography, οι εταιρείες όχι μόνο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες υποδομές, αλλά αναγκάζονται να αγοράζουν προσωρινή χωρητικότητα από υπάρχοντα καλώδια, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας. Το παράδειγμα της Aqua Comms, που πούλησε την εταιρεία σε μειωμένη τιμή επικαλούμενη τη «μεγάλη αβεβαιότητα» γύρω από το EMIC-1, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.

Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις συνδεσιμότητας κρατούν τις τιμές υψηλές και τις ταχύτητες χαμηλές σε πολλές χώρες που εξαρτώνται από το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Αναζήτηση νέων διαδρομών - Από τη Σαουδική Αραβία ως το Ιράκ

Η κατάσταση οδηγεί τις εταιρείες τεχνολογίας σε αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατηγικής τους για τη μεταφορά δεδομένων. Εξετάζονται πλέον εναλλακτικές διαδρομές:

  1. Χερσαίοι άξονες μέσω Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας, που παλαιότερα θεωρούνταν ακριβοί.
  2. Νέα διαδρομή μέσω Ιράκ, η οποία μέχρι πρόσφατα απορριπτόταν λόγω κινδύνων.
  3. Δυνατότητα συνεργασίας με την υπό κυρώσεις διοίκηση των Χούθι, μέσω ειδικών αδειών από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.
  4. Συζητείται ακόμη και η συνδρομή του ΝΑΤΟ σε θέματα ασφαλείας για την προστασία των εργασιών.

«Ο διάδρομος της Ερυθράς Θάλασσας έχει εξελιχθεί σε σημείο υψηλού ρίσκου για το παγκόσμιο διαδίκτυο», δηλώνουν ειδικοί του κλάδου.

Παρά τα προβλήματα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάγκη για νέες διαδρομές μπορεί να οδηγήσει τελικά σε ένα πιο ισχυρό και διαφοροποιημένο σύστημα συνδεσιμότητας, λιγότερο εξαρτημένο από ένα και μόνο γεωγραφικό σημείο.

«Η μετατόπιση από την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ πιο ανθεκτικό παγκόσμιο δίκτυο», σημειώνει ο Mauldin.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 18:10
