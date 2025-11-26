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Blackstone: Κοντά στην εξαγορά της MacLean Power Systems για $4 δισ.
Επιχειρήσεις
20:19 - 26 Νοε 2025

Blackstone: Κοντά στην εξαγορά της MacLean Power Systems για $4 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Blackstone Inc. φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της MacLean Power Systems, σε μια συμφωνία που ενδέχεται να αποτιμήσει τον κατασκευαστή εξαρτημάτων κοινής ωφέλειας πάνω από 4 δισ. δολάρια, όπως ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ενδέχεται να ανακοινώσει την απόκτηση της MacLean από την Centerbridge Partners ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες λόγω εμπιστευτικότητας, μεταδίδει το Bloomberg.

Η Blackstone ξεπέρασε άλλους ενδιαφερόμενους αγοραστές, όπως η ABB Ltd., αφού ο ελβετικός βιομηχανικός κολοσσός αποφάσισε να μην αυξήσει την προσφορά του για την MacLean.

Παρά την προχωρημένη φάση των συζητήσεων, υπάρχει πιθανότητα καθυστερήσεων ή αποτυχίας της συμφωνίας, σύμφωνα με τις πηγές. Εκπρόσωποι των Blackstone, Centerbridge και ABB αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ δεν ήταν εφικτή η άμεση επικοινωνία με εκπρόσωπο της MacLean.

Η MacLean, που εδρεύει στο Fort Mill της Νότιας Καρολίνας, παρέχει συστήματα αγκύρωσης, προϊόντα γείωσης και άλλα εξαρτήματα για τη μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η Centerbridge είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία το 2022.

Η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τομέα ενέργειας στις ΗΠΑ και τις σχετικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι οι εταιρείες επενδύουν μεγάλα ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Η Blackstone έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Το 2023 απέκτησε την Power Grid Components Inc., κατασκευάστρια εξαρτημάτων για ηλεκτρικούς υποσταθμούς, ενώ προηγουμένως, το 2021, είχε εξαγοράσει τη Sabre Industries Inc., εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής εξαρτημάτων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

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