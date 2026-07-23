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«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
10:55 - 23 Ιουλ 2026

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Πέμπτης (23/7) λόγω της νέας άνοδου στις τιμές του πετρελαίου. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe χάνει 0,86% στις 641,37 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,88% στις 24,947.51 μονάδες, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,93% στις 8,359.10 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE χάνει 0,13% στις 10,703.80 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει πτώση 0,30% στις 19,513.75 μονάδες, ενώ στα κόκκινα κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που αποδυναμώνεται κατά 1,32% στις 52,091.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, ο ενεργειακός κλάδος σημειώνει άνοδο 0,94%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα, ενώ οι μετοχές των μεταλλευτικών εταιρειών ενισχύονται επίσης κατά 0,1%. Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, ωστόσο, καταγράφουν απώλειες.

Αυτή την ώρα το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινείται πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι ενισχυμένο κατά 4,28%, ενώ αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και το αμερικανικό αργό (WTI) κατά 3,13% κινούμενο κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

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