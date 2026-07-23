Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγματα σε δύο πλοία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο υπό σαουδαραβική σημαία product tanker Encelia, αφού το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με ενημέρωση του United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Al Shuqaia, έχοντας αναχωρήσει από το σαουδαραβικό λιμάνι Yanbu στις 20 Ιουλίου. Ο πλοίαρχος ανέφερε ότι το πλήρωμα επιχειρούσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech ανέφερε ότι το Encelia επλήγη στη δεξιά πλευρά του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μελών του πληρώματος ή περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης.

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια τα οποία είχαν παραβιάσει τον αποκλεισμό που έχουν ανακοινώσει κατά των λιμένων της Σαουδικής Αραβίας.

Η οργάνωση ισχυρίστηκε ότι δεύτερος στόχος ήταν το VLCC Layla, συμφερόντων Bahri, και ότι στο πλοίο εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά. Ο ισχυρισμός για την επίθεση στο Layla δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το κατασκευής 2007 δεξαμενόπλοιο εξέπεμψε για τελευταία φορά στίγμα μέσω του συστήματος AIS στις 17 Ιουλίου, δυτικά της περιοχής όπου βρισκόταν το Encelia κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με τους Χούθι, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικοί πύραυλοι.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν στις αρχές της εβδομάδας αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμένων. Στις 20 Ιουλίου, το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) απέστειλε μήνυμα προς ναυτιλιακές εταιρείες, αναφέροντας ότι απαγορεύεται στα πλοία να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν σε λιμένες της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Reuters, στην προειδοποίηση αναφερόταν ότι τα πλοία που δεν θα συμμορφώνονταν ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις και να αποτελέσουν στόχο σε περιοχές που βρίσκονται εντός της επιχειρησιακής εμβέλειας των δυνάμεων των Χούθι.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση σε πρόσφατη σαουδαραβική επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά και στο πλαίσιο της πολυετούς σύγκρουσης στην Υεμένη.

Ο ρόλος του Yanbu

Η σημασία του λιμένα Yanbu έχει αυξηθεί λόγω των διαταραχών στο Στενό του Ορμούζ. Μεγαλύτερες ποσότητες σαουδαραβικού αργού μεταφέρονται μέσω αγωγών προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και εξάγονται από το Yanbu.

Τα πλήρως φορτωμένα VLCCs δεν μπορούν να διέλθουν από τη Διώρυγα του Σουέζ με το μέγιστο βύθισμά τους. Για τον λόγο αυτό κατευθύνονται προς νότο, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Bab el-Mandeb, περνώντας κοντά στις περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023, είχαν περιορίσει σημαντικά τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα. Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν έκτοτε τη μακρύτερη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Πριν από το περιστατικό με το Encelia, η τελευταία επιβεβαιωμένη επίθεση των Χούθι κατά εμπορικού πλοίου είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, με στόχο το υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht.