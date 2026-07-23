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Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Μανίλα με επίκεντρο το ουκρανικό
Ειδήσεις
10:16 - 23 Ιουλ 2026

Συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ στη Μανίλα με επίκεντρο το ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μανίλα συναντήθηκαν την Πέμπτη (23/7) ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, με την ατζέντα των συνομιλιών να επικεντρώνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ μιας πολιτικής και διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαβρόφ ενημέρωσε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι η Ρωσία παραμένει δεσμευμένη στις προτάσεις που είχαν συζητηθεί από τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Κριτική στις αμερικανικές αποστολές όπλων προς το Κίεβο

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Μόσχας, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αντίθεσή του στη συνέχιση ή την αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ φέρεται να προειδοποίησε τον Ρούμπιο ότι νέες παραδόσεις όπλων στο Κίεβο δε θα συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, αλλά αντίθετα θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία αποτελεί παράγοντα που εμποδίζει την έναρξη ή την πρόοδο μιας διπλωματικής διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Συμφωνία για διατήρηση της επικοινωνίας

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN στη Μανίλα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, Λαβρόφ και Ρούμπιο συμφώνησαν να παραμείνουν ενεργοί οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών και να συνεχιστούν οι διμερείς επαφές.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης ούτε έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό της Μόσχας περί προειδοποίησης για τις αμερικανικές αποστολές όπλων προς την Ουκρανία.

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