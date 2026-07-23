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Nestlé: Πουλά το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού έναντι €3 δισ.
Επιχειρήσεις
09:37 - 23 Ιουλ 2026

Nestlé: Πουλά το 50% της δραστηριότητας εμφιαλωμένου νερού έναντι €3 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Nestlé προχώρησε σε συμφωνία για την πώληση του 50% της δραστηριότητάς της στον τομέα του εμφιαλωμένου νερού στην Platinum Equity, έναντι περίπου 3 δισ. ευρώ σε μετρητά. Η κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υλοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φίλιπ Ναβράτιλ, με στόχο την αποχώρηση από δραστηριότητες που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.  

Η Platinum Equity, επενδυτικό fund που συνδέεται με τον δισεκατομμυριούχο Τομ Γκόρες, επικράτησε στη διαδικασία επιλογής έναντι άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών και αποκτά συμμετοχή στη μονάδα, στην οποία περιλαμβάνονται γνωστές μάρκες όπως οι Perrier και S.Pellegrino.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συστήσουν κοινοπραξία με την ονομασία Peranel, στην οποία η Nestlé και η Platinum Equity θα κατέχουν από 50% η καθεμία. Η συνολική επιχειρηματική αξία της νέας εταιρείας εκτιμάται στα 4,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο ομίλων.

Ισχυρότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα

Την ίδια στιγμή, η Nestlé ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Ειδικότερα, οι οργανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 3,6%, έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για αύξηση 3,51%.

Παράλληλα, ο δείκτης Real Internal Growth (RIG), ο οποίος αποτυπώνει την εξέλιξη των όγκων πωλήσεων, διαμορφώθηκε στο 1,5%.

Στο επίκεντρο η αναδιάρθρωση

Η αποεπένδυση από τον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Nestlé να επικεντρωθεί στα βασικά και πιο κερδοφόρα εμπορικά της σήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Απρίλιο ο όμιλος ανακοίνωσε την πώληση της αλυσίδας καφέ Blue Bottle Coffee, ενώ βρίσκεται επίσης σε επαφές με υποψήφιους επενδυτές για την πώληση της δραστηριότητας βιταμινών, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Πιέσεις στη μονάδα εμφιαλωμένου νερού

Η δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού της Nestlé έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με σειρά δυσκολιών.

Πέρα από τη μειωμένη καταναλωτική ζήτηση, ο συγκεκριμένος κλάδος έχει δεχθεί πιέσεις εξαιτίας ερευνών και δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεθόδους φιλτραρίσματος και επεξεργασίας που εφαρμόστηκαν σε ορισμένα προϊόντα εμφιαλωμένου νερού, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τις επιδόσεις του.

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