Έρευνα Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» την κοινωνία – Το σημαντικότερο πρόβλημα για 8 στους 10 πολίτες

Οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά και να αποτελούν καθημερινό «πονοκέφαλο» για τους πολίτες, με 8 στους 10 να απαντούν πως η συνεχής άνοδος των τιμών είναι το βασικότερο πρόβλημα με το οποίο είναι αντιμέτωποι, ενώ στον πυρήνα της ανησυχίας τους βρίσκονται τα βασικά αγαθά και η ενέργεια.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την τελευταία έρευνα της Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μεταξύ άλλων, η ίδια έρευνα δίνει μία ενδεικτική εικόνα σχετικά με το εάν (και για πόσες ημέρες) θα κάνουν φέτος διακοπές οι κάτοικοι της Αττικής, καθώς και για τη στάση των πολιτών απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας 6 στους 10

Το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει απαισιόδοξο (μάλλον / σίγουρα) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες, ενώ το 36% έχει διαφορετική στάση. Ενδιαφέρον, δε, παρουσιάζει ότι στους επιχειρηματίες ή επαγγελματίες, το ποσοστό των απαισιόδοξων ανεβαίνει στο 65%.

Όσον αφορά την ακρίβεια, το 83% απαντά πως πρόκειται για ένα σημαντικό (πολύ / αρκετά) πρόβλημα, ενώ μόλις το 14% δείχνει να μην ανησυχεί πολύ. Μεταξύ, δε, των επαγγελματιών και επιχειρηματιών το σχετικό ποσοστό ανέρχεται στο 82%.

Ως προς την κατηγορία εξόδων που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό, 6 στους 10 (63%) απαντούν ότι η βασική τους ανησυχία αφορά στα βασικά είδη (τρόφιμα, σούπερ μάρκετ, κλπ.), ενώ ακολουθεί (23%) το ηλεκτρικό ρεύμα και με μεγάλη απόσταση τα καταναλωτικά είδη (3%), η υγεία – εκπαίδευση – καλλωπισμός (3%) και τα ταξίδια – ψυχαγωγία (1%).

Τα επιδόματα που δίνονται από την κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για 6 στους 10 (59%) πολίτες, ενώ το 32% δεν είναι ικανοποιημένο.

Μόλις το 3% θα κάνει περισσότερες διακοπές από πέρυσι

Το 43% απαντά πως οι διακοπές του δεν θα έχουν σοβαρές διαφορές σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι, ενώ μόλις το 3% θα κάνει περισσότερες διακοπές και το 26% θα κάνει λιγότερες. Το 24% δηλώνει πως δεν θα πάει καθόλου διακοπές.

Ενδιαφέρουσα είναι και η απάντηση στην ερώτηση για τον βασικό λόγο που εμποδίζει τους πολίτες να κάνουν διακοπές, με το 66% των ερωτηθέντων να αποδίδει την αδυναμία του να φύγει στις οικονομικές δυσκολίες που έχει, ενώ ένα 16% αναφέρει ως βασικό λόγο το κόστος διαμονής και ένα 6% το κόστος μετακίνησης.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έρευνας, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε πως «το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες».

«Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα “Αρκετά ή Πολύ σημαντικό”, σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική», δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας πως είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό και το υψηλό ποσοστό (63%) όσων δηλώνουν προβληματισμένοι από τις τιμές στα βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων είναι τα τρόφιμα και οι αγορές στα super market».

«Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να αναδείξουν το πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις υψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό και ως ΕΕΑ επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με άμεση εφαρμογή. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει πιο δύσκολη λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι που χρειάζεται στήριξη η κοινωνία», τόνισε ακόμη ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

«Στον αντίποδα, το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πολιτών ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεγάλο όμως είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση», καταλήγει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.