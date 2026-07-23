UniCredit: Κέρδη €2,91 δισ. πάνω από τις προβλέψεις, με φόντο την εξαγορά της Commerzbank

Η UniCredit ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, προχωρώντας ταυτόχρονα σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την κερδοφορία του συνόλου του 2026. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής Commerzbank.

Τα καθαρά κέρδη της ιταλικής τράπεζας ανήλθαν στα 2,91 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη ύψους 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η UniCredit αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα αποτελέσματα του έτους, προβλέποντας πλέον ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν αισθητά πάνω από τα 11 δισ. ευρώ, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης που έκανε λόγο για τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ. Επιπλέον, αύξησε τους μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας της, χωρίς να συνυπολογίζει την πλήρη ενοποίηση της Commerzbank.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε πριν από λίγες εβδομάδες τη δημόσια πρότασή της για την εξαγορά της Commerzbank, γεγονός που φέρνει τον Αντρέα Ορσέλ κοντά στην απόκτηση σχεδόν του 50% της γερμανικής τράπεζας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της UniCredit να επηρεάζει τις στρατηγικές αποφάσεις της Commerzbank, έπειτα από μια προσπάθεια που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η πλήρης εξαγορά θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τραπεζική συναλλαγή στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια. Όπως επισημαίνει η UniCredit, η Commerzbank δεν αποτελεί πλέον μόνο μια ελκυστική χρηματοοικονομική επένδυση, αλλά εξελίσσεται σε στρατηγική κίνηση με σημαντικές προοπτικές δημιουργίας αξίας.

Ο Αντρέα Ορσέλ έχει δηλώσει ότι αναμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ζητήσει από την UniCredit να ενσωματώσει την Commerzbank στον ισολογισμό της όταν διαπιστώσει ότι η ιταλική τράπεζα ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπάγεται αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον όμιλο.

Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση για την πλήρη άσκηση ελέγχου εκτιμάται ότι θα καθυστερήσει έως ότου η UniCredit λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η τράπεζα εκτιμά ότι, μετά την ενοποίηση της Commerzbank, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα διαμορφωθεί περίπου στο 13%, ενώ προβλέπει ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε διψήφια αύξηση των καθαρών κερδών κατά την περίοδο 2026-2028.

Παράλληλα, η UniCredit ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του συνολικού μερίσματος που σχεδιάζει να καταβάλει στους μετόχους της μέσα στο έτος.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, αυτά αυξήθηκαν κατά 6,6% το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, καθώς η ισχυρή άνοδος των εσόδων από προμήθειες αντιστάθμισε σχεδόν 250 εκατ. ευρώ σε δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και το κόστος χρηματοδότησης, τα οποία συνδέονται με την αυξημένη συμμετοχή της στην Commerzbank. Στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit διαμορφώθηκε στο 14,3%.