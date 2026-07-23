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ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά
Ειδήσεις
10:31 - 23 Ιουλ 2026

ifo: Η κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία μειώνεται ξανά

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Στη Γερμανία, ο αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών αναμένεται να μειωθεί το 2026 στις 185.000 μονάδες. Μόνο το 2027 προβλέπεται μια μικρή ανάκαμψη, με την κατασκευή 195.000 κατοικιών. Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις του δικτύου προβλέψεων EUROCONSTRUCT, στο οποίο συμμετέχει και το Ινστιτούτο ifo.

«Παρότι οι προοπτικές για την κατασκευή κατοικιών στη Γερμανία είχαν βελτιωθεί κάπως μέχρι το Φεβρουάριο, ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος του κατασκευαστικού πληθωρισμού αναμένεται να δυσκολέψουν ξανά τη δραστηριότητα των κατασκευαστών έργων και των οικοδόμων», δήλωσε ο ειδικός του ifo για τον κλάδο, Λούντβιχ Ντόρφμαϊστερ.

Έως το 2028, ο αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών στη Γερμανία αναμένεται να ανέλθει στις 210.000 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά οριακά το επίπεδο του 2025 (207.000 κατοικίες). Ωστόσο, το επίπεδο αυτό θα παραμείνει περίπου 17% χαμηλότερο από εκείνο του 2024.

«Ένας από τους λόγους για την ιδιαίτερα αργή ανάκαμψη είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έγκρισης και της ολοκλήρωσης ενός έργου, το οποίο έχει αυξηθεί κατά περίπου έξι μήνες από την αρχή της δεκαετίας, φτάνοντας πλέον τους 27 μήνες», σημείωσε ο Ντόρφμαϊστερ.

Η ομάδα ειδικών του EUROCONSTRUCT αναμένει μια μέτρια αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον ευρωπαϊκό οικιστικό τομέα έως το 2028. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, ο αριθμός των ολοκληρωμένων κατοικιών στην Ευρώπη θα αυξηθεί σε 1,44 εκατομμύρια μονάδες το 2026 και σε 1,51 εκατομμύρια το 2027. Οι ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι το 2028 θα ολοκληρωθούν 1,57 εκατομμύρια κατοικίες.

«Σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικά περισσότερες κατοικίες τα επόμενα χρόνια, ενώ στη Γερμανία και την Ιταλία ο αριθμός τους θα αυξηθεί μόνο ελαφρώς, εφόσον αυξηθεί», ανέφερε ο Ντόρφμαϊστερ.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του EUROCONSTRUCT, ο ευρωπαϊκός κατασκευαστικός κλάδος στο σύνολό του αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% ετησίως την περίοδο 2026-2028.

Με κινητήριο δύναμη τον τομέα των νέων κατασκευών, η οικοδομική δραστηριότητα στον οικιστικό τομέα αναμένεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το 2026, έπειτα από τρία συνεχόμενα χρόνια υποχώρησης.

Αντίθετα, στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχίσει να επιβραδύνεται σταθερά έως το 2028.

Στον τομέα των λοιπών οικοδομικών κατασκευών (μη οικιστικές κατασκευές) δεν διαμορφώνεται σαφής τάση. Ο συγκεκριμένος κλάδος αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξησή του το 2027.

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