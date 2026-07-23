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Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2.500 μονάδες στο επίκεντρο – Τι θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση
Σχόλια Αγοράς
09:29 - 23 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 2.500 μονάδες στο επίκεντρο – Τι θα κρίνει τη βραχυπρόθεσμη τάση

Reporter.gr Newsroom
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Συνεδρίαση με πολλαπλές αναγνώσεις η χθεσινή, με τον ΓΔ να κερδίζει αρχικά την μάχη με το οχυρό των 2.500 μονάδων, αλλά με τον γεωπολιτικό πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη, δεν μπορούν να αποκλειστούν φαινόμενα risk off όπως παρατηρήθηκαν σε πολλές μετοχές (CREDIA, AKTOR, ΕΛΧΑ, ΑΒΑΞ) για διαφορετικούς λόγους ανά περίπτωση.  

Σημαντική η ενδοσυνεδριακή αντίδραση του τραπεζικού κλάδου όπως και η συνεισφορά δεικτοβαρών τίτλων (ΤΙΤΑΝ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, κ.ά.) λίγες μόνο ημέρες πριν ξεκινήσουν οι δημοσιεύσεις για τα κρίσιμα αποτελέσματα εξαμήνου.

Ανησυχητική η εικόνα σε αρκετές από τις μετοχές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα ΑΜΚ, με κλασικότερο παράδειγμα αυτό της ΕΛΧΑ με την τιμή να υπολείπεται ήδη -30% από τα υψηλά της και -9% από την τιμή διάθεσης της ΑΜΚ.

Στην ίδια κατηγορία μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τους τίτλους της CREDIA που βρίσκεται στην κορυφή των απωλειών από την αρχή του χρόνου στο -42% προσεγγίζοντας την τελευταία τιμή διάθεσης από το placement αλλά και την ισχυρή κατά τα λοιπά μετοχή του AKTOR η οποία βυθίστηκε σε σύντομο διάστημα από τα €15 προς τα €11 (-25%) λόγω της δικής της μεγάλης ΑΜΚ η οποία μεν υπερκαλύφτηκε >3.5x αλλά τα bids ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Στα θετικά της συνεδρίασης η πορεία της ΜΠΕΛΑ που έκοψε στη μέση την αποκοπή μερίσματος αλλά και το κλείσιμο της METLEN που μάλλον οριοθετεί τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά, στα αρνητικά η συνεχιζόμενη υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρά το πλήθος εξαιρετικών εταιριών που την απαρτίζουν.

Στην γεωπολιτική αναταραχή η χώρα αντιπαραβάλλει ένα ισχυρό δημοσιονομικό αφήγημα που εξυπηρετείται και από την πορεία των τουριστικών εσόδων που παραμένουν ισχυρά και μάλιστα σε επίπεδα ρεκόρ παρά την κρίση στην ΜΑ, με τον πολιτικό παράγοντα – ελέω εκλογών – να υποτιμολογείται για την ώρα

Σε τεχνικό επίπεδο το εύρος διακύμανσης για τον ΓΔ δείχνει οριοθετημένο μεταξύ 2430 και 2570 μονάδων, χωρίς να είναι σαφές ακόμα ποιο επίπεδο θα δοκιμαστεί πρώτο.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/07/2026 - 10:28
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