Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα νέα εταιρικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα παραμένουν στραμμένοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω της νέας ανόδου στις τιμές του πετρελαίου.

Τη μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των βασικών ασιατικών δεικτών κατέγραψε ο Kospi στη Νότια Κορέα, σημειώνοντας άνοδο 4,16% και κλείνοντας στις 7.080,19 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng ενισχύθηκε κατά 1,22% και διαμορφώθηκε στις 25.195,32 μονάδες, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 έκλεισε με κέρδη 0,29%, στις 66.306,75 μονάδες.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,08%, φτάνοντας στις 3.870,02 μονάδες. Αντίθετα, ο Sensex στην Ινδία υποχώρησε κατά 0,28%, στις 76.542,40 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,64%, κλείνοντας στις 5.559,48 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι αγορές αποτιμούσαν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα, τις αυξημένες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την άνοδο του ενεργειακού κόστους λόγω των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 43 μονάδες ή 0,1%, ενώ τα συμβόλαια για τον S&P 500 και τον Nasdaq 100 σημείωναν απώλειες 0,2%.

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκε η μετοχή της Alphabet, η οποία υποχωρούσε κατά περίπου 3% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η μητρική εταιρεία της Google αύξησε τις εκτιμήσεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, προβλέποντας ότι αυτές μπορεί να ανέλθουν έως και τα 205 δισ. δολάρια, καθώς η ζήτηση για εφαρμογές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται.

Η αναθεώρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αρχίζουν να εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή το ύψος των τεράστιων κεφαλαίων που διοχετεύουν οι μεγάλοι πάροχοι cloud και AI υποδομών στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, μετά την επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας από άγνωστο βλήμα, αλλά και τις νέες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές.

Το Brent για συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου σημείωνε άνοδο 2%, στα 95,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά περίπου 1,7%, στα 88,27 δολάρια.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στον νέο κύκλο ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στη Wall Street ανακοινώνουν μεγέθη μεταξύ άλλων οι Dow, American Airlines, T-Mobile, Union Pacific και Norfolk Southern, ενώ μετά το κλείσιμο της αγοράς ακολουθούν τα αποτελέσματα της Intel.

Παράλληλα, στις 15:30 ώρα Ελλάδας αναμένονται τα εβδομαδιαία στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ, τα οποία εκτιμάται ότι θα προσφέρουν νέα ένδειξη για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας.