Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

Απλοποιεί τις διαδικασίες με τις οποίες οι πολίτες θα ενημερώνονται και θα εξοφλούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο η δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών (Ε.Ψ.Π.Π.). Παράλληλα εκτιμάται ότι θα βελτιστοποιήσει κάπως τα ποσοστά κάλυψης των σχετικών οφειλών. Ουσιαστικά με τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, οι πολίτες αντί να αναζητούν τις οφειλές τους σε διαφορετικές υπηρεσίες και πλατφόρμες, θα μπορούν να έχουν συγκεντρωμένη εικόνα μέσα από μία ενιαία ψηφιακή εφαρμογή.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 98 και 99 του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συναλλαγών με το Δημόσιο. Στόχος είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των πολιτών, η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Τέλος στον κατακερματισμό των πληρωμών

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης κάθε φυσικό πρόσωπο θα έχει πρόσβαση σε μία συνολική εικόνα των βεβαιωμένων οφειλών του προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, θα μπορεί να ενημερώνεται για την προέλευση κάθε χρέους και, όπου προβλέπεται, να το εξοφλεί ηλεκτρονικά.

Ουσιαστικά, η βασική καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον υποχρεώσεις που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Έτσι περιορίζεται η ανάγκη χρήσης πολλών πλατφορμών και διαφορετικών κωδικών πληρωμής, ενώ μειώνονται η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις και τα λάθη.

Ποιες οφειλές θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα

Η νέα εφαρμογή θα περιλαμβάνει διοικητικά βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως:

δημοτικά και περιφερειακά τέλη, εισφορές και πρόστιμα,

πρόστιμα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

οφειλές που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων,

τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης,

επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

κάθε άλλη βεβαιωμένη απαίτηση δημοσίου δικαίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ένταξη των οφειλών προς δήμους και περιφέρειες, οι οποίες μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται μέσω διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Για τις οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ, η πλατφόρμα θα παρέχει πλήρη ενημέρωση, χωρίς όμως να αλλάζει ο τρόπος εξόφλησής τους.

Τι δυνατότητες θα έχει ο πολίτης;

Σημειώνεται ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά κάθε νέα βεβαιωμένη οφειλή στην πλατφόρμα, η οποία δεν θα λειτουργεί μόνο ως εργαλείο προβολής των χρεών, αλλά θα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για:

το ύψος της οφειλής,

την αιτία δημιουργίας της,

τις διαθέσιμες επιλογές πληρωμής ή ρύθμισης.

Επιπλέον, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα προσφέρει:

συγκεντρωμένη εικόνα όλων των βεβαιωμένων οφειλών κάθε φυσικού προσώπου,

ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού και βεβαίωσης,

δημιουργία μοναδικού κωδικού πληρωμής (RF), όπου δεν υπάρχει ήδη,

αυτόματη ή ημιαυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την πορεία της είσπραξης.

Τι ισχύει για χρέη σε ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ

Παρότι, πάντως, οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ θα εμφανίζονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, η εξόφλησή τους θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων των δύο φορέων.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ για κάθε οφειλή θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF), ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση της συναλλαγής μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και των τραπεζών.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα εκδίδεται αυτόματα ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης με ισχύ πρωτοτύπου, η οποία θα αποστέλλεται στον πολίτη και θα ενημερώνει ταυτόχρονα τον αρμόδιο φορέα.

Διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων

Κεντρικό χαρακτηριστικό της νέας υποδομής αποτελεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα επικοινωνεί με τα φορολογικά και ασφαλιστικά μητρώα, τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών, το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Οι πολίτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χρησιμοποιούν τους υπηρεσιακούς κωδικούς πρόσβασης, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείριση των συναλλαγών.