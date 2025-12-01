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Airbus: Η πλειοψηφία των A320 έχει πλέον λάβει τις απαραίτητες τροποποιήσεις
Επιχειρήσεις
13:02 - 01 Δεκ 2025

Airbus: Η πλειοψηφία των A320 έχει πλέον λάβει τις απαραίτητες τροποποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Από το σύνολο των περίπου 6.000 αεροσκαφών που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, η πλειοψηφία έχει πλέον λάβει τις απαραίτητες τροποποιήσεις, σύμφωνα ανακοίνωση της Airbus. 

Μετά τη δημοσίευση επείγουσας ενημέρωσης προς τους χειριστές (Alert OperatorsTransmission - ΑOT) την Παρασκευή, η οποία καλούσε σε άμεσα προληπτικά μέτρα σε ορισμένα αεροσκάφη της οικογένειας A320 της Airbus, που βρίσκονται σε υπηρεσία, η εταιρία ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής αυτών των μέτρων στον παγκόσμιο στόλο.

Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των περίπου 6.000 αεροσκαφών που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί, η πλειοψηφία έχει πλέον λάβει τις απαραίτητες τροποποιήσεις. Συνεργαζόμαστε με τις αεροπορικές εταιρείες-πελάτες μας για να υποστηρίξουμε λιγότερα από 100 αεροσκάφη που έχουν απομείνει προς τροποποίηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα επιστρέψουν σε υπηρεσία.

Η Airbus απολογείται για τυχόν δυσκολίες και καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες λόγω αυτού του συμβάντος. Η εταιρεία ευχαριστεί τους πελάτες της, τις Αρχές, τους εργαζομένους της και όλους τους σχετικούς φορείς για τη στήριξή τους στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και για την κατανόηση της απόφασης της Airbus να θέσει την ασφάλεια πάνω από κάθε άλλη προτεραιότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 13:07
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