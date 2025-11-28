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Συναγερμός στην παγκόσμια αεροπλοΐα: Επείγουσα οδηγία της Airbus για αλλαγή λογισμικού σε αεροσκάφη
Επιχειρήσεις
23:15 - 28 Νοε 2025

Συναγερμός στην παγκόσμια αεροπλοΐα: Επείγουσα οδηγία της Airbus για αλλαγή λογισμικού σε αεροσκάφη

Reporter.gr Newsroom
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Η Airbus εξέδωσε κατεπείγουσα οδηγία που απαιτεί άμεση ενημέρωση λογισμικού σε μεγάλο αριθμό αεροσκαφών της σειράς A320, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο.

Σε ειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, η κατασκευάστρια ζητά η αναβάθμιση να γίνει πριν από την επόμενη προγραμματισμένη πτήση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή ακυρώσεις ιδιαίτερα ενόψει ενός από τα πιο «φορτωμένα» ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί ένα πρόσφατο συμβάν σε αεροσκάφος A320, κατά το οποίο διαπιστώθηκε ότι ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούν τα συστήματα ελέγχου πτήσης.

«Η Airbus αναγνωρίζει ότι οι οδηγίες αυτές θα προκαλέσουν λειτουργικές δυσκολίες για επιβάτες και πελάτες», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό που οδήγησε στη λήψη του μέτρου σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου σε πτήση της JetBlue από το Κανκούν προς το Νιούαρκ. Η πτήση JBU1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα ύστερα από ξαφνική απώλεια ύψους και πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες. Η FAA έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ η JetBlue δεν προέβη σε δηλώσεις.

Η δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο σύστημα ELAC (Elevator and Aileron Computer), το οποίο μεταφράζει τις εντολές του χειριστηρίου στα αντίστοιχα κινήματα του αεροσκάφους. Η Thales, που κατασκευάζει το συγκεκριμένο σύστημα, υποστήριξε ότι ο υπολογιστής πληροί πλήρως τις προδιαγραφές της Airbus και ότι το προβληματικό λογισμικό δεν αποτελεί δική της ευθύνη.

Το ζήτημα πιθανόν να αφορά και άλλα μοντέλα της ίδιας οικογένειας, όπως τα A318, A319 και A321.

Η EASA αναμένεται να εκδώσει άμεσα υποχρεωτική οδηγία, καθιστώντας τη διόρθωση επιβεβλημένη. Για περίπου τα δύο τρίτα των επηρεαζόμενων αεροσκαφών, η διαδικασία θα είναι σχετικά σύντομη - περίπου δύο ώρες - και θα περιλαμβάνει επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού. Ωστόσο, εκατοντάδες αεροσκάφη ίσως χρειαστούν και αντικατάσταση υλικού, κάτι που θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις, σε μια περίοδο όπου τα τεχνικά τμήματα των εταιρειών βρίσκονται ήδη στα όριά τους.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, περίπου 3.000 A320 πετούσαν παγκοσμίως, ενώ ο συνολικός στόλος της οικογένειας A320 υπερβαίνει τα 11.300 αεροσκάφη.

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