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Ο παλμός του διεθνούς τουρισμού χτυπά στην 12η Athens International Tourism &amp; Culture Expo 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:55 - 01 Δεκ 2025

Ο παλμός του διεθνούς τουρισμού χτυπά στην 12η Athens International Tourism & Culture Expo 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Athens International Tourism & Culture Expo συνδέει, εδώ και 12 χρόνια τον ελληνικό τουρισμό με τις διεθνείς αγορές και με δυναμικό τρόπο συμβάλει στην αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού.

Το Ζάππειο, 8 έως 10 Δεκεμβρίου θα υποδεχθεί περισσότερους από 130 Εκθέτες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, καθώς και τουριστικούς προορισμούς από το Έβρο μέχρι τη Κρήτη και από τα Ζαγοροχώρια μέχρι τη Κάσο.

Οι Εκθέτες θα παρουσιάσουν στους επαγγελματίες επισκέπτες και στους Hosted Buyers τις κλασσικές μορφές τουρισμού, αλλά και τους βασικούς κλάδους του τουρισμού εμπειριών, όπως ο πολιτιστικός, ο τουρισμός υγείας & ευεξίας, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός φύσης, sports & activities κ.α με στόχο τη πραγματοποίηση εμπορικών συμφωνιών κύρους.

Η ΑΙΤ ΕΧΡΟ παράλληλα, προσφέρει σε όλους τους Εκθέτες της την ευκαιρία να συνδεθούν δυναμικά με περισσότερους από 110 Hosted Buyers από 30 χώρες, να τους παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες μαζί τους.

Οι Hosted Buyers αναζητούν εμπορικές συμφωνίες εστιασμένες στην αυθεντικότητα, την εμπειρία και την ποιότητα και οι Εκθέτες της AIT EXPO τα προσφέρουν όλα: Τουριστικοί προορισμοί θα παρουσιάσουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προβάλοντας τον τόπο, την εμπειρία και την αυθεντικότητα, κορυφαίοι όμιλοι ξενοδοχείων θα συστήσουν τη φιλοξενία ως επένδυση, ενώ ταξιδιωτικά γραφεία, DMC’s εταιρείες και εταιρείς yachting θα παρουσιάσουν δελεαστικά πακέτα.

Ξεχωριστές οι διεθνείς συμμετοχές Εκθετών από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, Ιταλία, Αίγυπτο, Αρμενία, Κούβα και Ουζμπεκιστάν που ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Αθήνα παρουσιάζοντας, από τη πλευρά τους μοναδικές ευκαιρίες συνεργασίας με τους επαγγελματίες επισκέπτες της Έκθεσης.

Δυναμισμός, ισχυρή δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών και εμπορικές συμφωνίες κύρους θα είναι τα χαρακτηριστικά της 12ης Athens International Tourism & Culture Expo 2025 η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί με επιτυχία για δωδέκατη συνεχή χρονιά.

Σημαντική, παράλληλη Εκδήλωση της Έκθεσης θα είναι και η Ημερίδα Σύγχρονων Τουριστικών Θεμάτων που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά - Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι ομιλητές.

Η Έκθεση έχει την αιγίδα του και την ευγενική στήριξη και του ΕΟΤ, καθώς και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του ΕΒΕΑ.

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