Shell: Κοντά σε εξαγορά-ορόσημο της LLOG Exploration Offshore άνω των $3 δισ.

Η Shell βρίσκεται σε προχωρημένο κύκλο διαπραγματεύσεων για την εξαγορά της LLOG Exploration Offshore, σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση των συζητήσεων.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα ενισχύσει καίρια το χαρτοφυλάκιο upstream της Shell, καθώς η LLOG αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Μεξικού.

Τελικές διαπραγματεύσεις χωρίς εγγυήσεις για συμφωνία

Οι συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κατάληξη πριν από το τέλος του έτους. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η εμπιστευτικότητα που διέπει τη διαδικασία σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διασφάλιση πως το deal θα ολοκληρωθεί.

Η Shell αρνήθηκε να τοποθετηθεί, ενώ η LLOG δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παραγωγική δυναμική και αναπτυξιακή προοπτική

Η LLOG παράγει περίπου 30.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα, με προοπτική σημαντικής αύξησης της παραγωγής έως το 2030, σύμφωνα με τον Ross Lubetkin, επικεφαλής της συμβουλευτικής Welligence.

Η Shell ήδη κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην ενεργειακή παραγωγή του Κόλπου του Μεξικού, μιας περιοχής που εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλες επενδύσεις λόγω των πλούσιων και μακροχρόνιων αποθεμάτων της.

Τον Οκτώβριο, το Reuters είχε αποκαλύψει ότι η LLOG εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων της.

Στρατηγική ενίσχυσης του upstream χαρτοφυλακίου της Shell

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Shell σχεδιάζει στοχευμένες εξαγορές για την ενδυνάμωση του upstream τομέα της. Ο CEO Γουέιλ Σαουάν είχε κάνει λόγο για αυξημένες ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2026.

Η HSBC έχει επισημάνει ότι περιουσιακά στοιχεία σε φυσικό αέριο της Βόρειας Αμερικής ή deepwater κοιτάσματα πετρελαίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ιδανικές προσθήκες για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Νέες υποδομές και διεύρυνση δραστηριοτήτων της LLOG

Τον Σεπτέμβριο, η LLOG ανακοίνωσε την πρώτη παραγωγή από τη μονάδα Salamanca FPS, η οποία εξυπηρετεί τις γεωτρήσεις στα κοιτάσματα Leon–Castile. Η υπεράκτια μονάδα διαθέτει δυναμικότητα 60.000 βαρελιών πετρελαίου και 40 εκατ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως, με τη Repsol να συμμετέχει στο έργο.

Το 2024, η εταιρεία απέκτησε επιπλέον 41 blocks — συνολικά περίπου 236.000 acres — σε deepwater περιοχές του Κόλπου του Μεξικού, διευρύνοντας σημαντικά τη γεωτρητική της βάση.

Από το 2011, η LLOG λειτουργεί επίσης τη μονάδα παραγωγής Who Dat, η οποία σήμερα αποδίδει 21.000 βαρέλια πετρελαίου και 51 εκατ. κυβικά ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως.

Η LLOG ιδρύθηκε από τον Gerald Boelte, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι. Η οικογένειά του εξακολουθεί να κατέχει τον έλεγχο της επιχείρησης. Η εταιρεία απασχολεί 125 εργαζομένους και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς deepwater πετρελαίου στην περιοχή.