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Τραμπ: Υπέγραψε συμφωνίες μείωσης των τιμών με εννέα παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες
Επιχειρήσεις
16:30 - 20 Δεκ 2025

Τραμπ: Υπέγραψε συμφωνίες μείωσης των τιμών με εννέα παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες

Reporter.gr Newsroom
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Εννέα μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες με έδρα τις ΗΠΑ και την Ευρώπη υπέγραψαν χτες συμφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ με τις οποίες μειώνουν οικειοθελώς τις τιμές πώλησης των φαρμάκων τους στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το CNBC, οι φαρμακοβιομηχανίες αυτές είναι οι Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech της Roche, Boehringer Ingelheim και Novartis. Σε αντάλλαγμα, οι φαρμακοβιομηχανίες παίρνουν τριετή περίοδο χάριτος κατά την οποία τα προϊόντα τους θα εξαιρούνται από τους δασμούς που έχει προγραμματίσει ο Τραμπ για συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα - υπό τον όρο ότι θα επενδύσουν περαιτέρω σε παραγωγή στο αμερικανικό έδαφος.

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων δεσμεύσεων που ανέλβαν οι εταιρείες χθες είναι η δέσμευση της Bristol Myers Squibb να προσφέρει δωρεάν στο Medicaid το Eliquis, το πρωτοποριακό αιμολυτικό που αποτελεί το πρώτο σε συνταγογραφήσεις προϊόν της.

Οι εταιρείες που υπέγραψαν τη συμφωνία αποτελούν την πλειονότητα των 17 φαρμακοβιομηχανιών στις οποίες ο Τραμπ έστειλε επιστολές τον περασμένο Ιούλιο, καλώντας τες να μειώσουν τις τιμές στο πλαίσιο της πολιτικής του για το "πλέον ευνοούμενο κράτος". Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Μάιο ζητώντας από τις φαρμακευτικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές τους εκτός των ΗΠΑ και "να βάλουν τέλος στην παγκόσμια ελεύθερη διανομή".

"Μέχρι σήμερα, 14 από τις 17 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες... έχουν πλέον συμφωνήσει να μειώσουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων για... τον αμερικανικό λαό και τους Αμερικανούς ασθενείς", δήλωσε ο Τραμπ χθες. "Αυτό αντιπροσωπεύει μακράν τη μεγαλύτερη νίκη ώστε να έχουμε προσιτά φάρμακα για τους ασθενείς στην ιστορία της αμερικανικής υγειονομικής περίθαλψης και κάθε Αμερικανός θα ωφεληθεί".

Οι Johnson & Johnson, AbbVie και Regeneron δεν έχουν υπογράψει ακόμη ανάλογες συμγωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση αλλά ο Τραμπ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Johnson & Johnson συνεχίζονται.

Τι περιλαμβάνουν οι συμφωνίες

Οι πλήρεις όροι των συμφωνιών δεν δημοσιεύθηκαν αμέσως, γεγονός που καθιστά ασαφές πόσο ευρύς θα είναι ο αντίκτυπός τους.

Οι εννέα φαρμακευτικές εταιρείες συμφώνησαν πάντως να λάβουν μέτρα για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης των υφιστάμενων θεραπειών τους σε ασθενείς του Medicaid στις χαμηλότερες τιμές του "πλέον ευνοούμενου έθνους" και της εγγύησης αυτής της τιμολόγησης για τα νέα φάρμακα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες συμφώνησαν επίσης να καταχωρίσουν τα πιο δημοφιλή φάρμακά τους στον επερχόμενο ιστότοπο, TrumpRx, που θα απευθύνεται απευθείας στους καταναλωτές ο οποίος θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο.

Ορισμένες εταιρείες λάνσαραν επίσης νέες ή επέκτειναν τις υπάρχουσες προσφορές απευθείας στον καταναλωτή για ορισμένα φάρμακα. Για παράδειγμα, η Gilead δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που θα επιτρέψει στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C, Epclusa, σε μειωμένη τιμή.

Η Sanofi δήλωσε ότι θα προσφέρει εκπτώσεις σχεδόν 70% σε ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία λοιμώξεων και καρδιαγγειακών και διαβητικών παθήσεων στο TrumpRx και σε άλλες πλατφόρμες απευθείας στον καταναλωτή.

Η Merck δήλωσε ότι θα προσφέρει τρία φάρμακα για τον διαβήτη, Januvia, Janumet και Janumet XR, με έκπτωση περίπου 70% σε ασθενείς που πληρώνουν μετρητά μέσω ενός προγράμματος απευθείας στον ασθενή. Το πρόγραμμα αυτό θα επεκταθεί στο πειραματικό ημερήσιο χάπι χοληστερόλης της εταιρείας εάν εγκριθεί στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία.

"Σκέφτομαι τον στόχο σας να προωθήσετε την προσιτή τιμή και την πρόσβαση στους Αμερικανούς, αλλά και να αυξήσετε τις τιμές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Merck, Ρόμπερτ Ντέιβις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. "Και υποστηρίζουμε 100% τις ενέργειές σας".

Η Amgen θα επεκτείνει το υπάρχον πρόγραμμα απευθείας χορήγησης φαρμάκων στους ασθενείς ώστε να συμπεριλάβει το προληπτικό φάρμακο για την ημικρανία Aimovig και την θεραπεία Amjevita για τα αυτοάνοσα, με έκπτωση 60% και 80%, αντίστοιχα.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει συμφωνίες με τις Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer, AstraZeneca και EMD Serono για την πώληση ορισμένων φαρμάκων απευθείας στους ασθενείς με έκπτωση, τις οποίες παραχώρησαν οι εταιρείες προκειμένου να εξαιρεθούν από τους δασμούς που είχε ανακοινώσει.

Οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ είναι κατά μέσο όρο τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι στο εξωτερικό, σύμφωνα με μελέτη του 2024 της Rand Corp. Οι τιμές για τα επώνυμα φάρμακα ήταν πάνω από τέσσερις φορές υψηλότερες, σύμφωνα με την έκθεση.

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