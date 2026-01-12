ΗΠΑ: Σταματούν οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων της Stellantis

Η Stellantis, η μητρική εταιρεία της Chrysler, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις των plug-in υβριδικών εκδόσεων των Jeep Wrangler και Grand Cherokee, καθώς και του minivan Chrysler Pacifica, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας χαμηλής ζήτησης και αλλαγής στρατηγικής στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στη Βόρεια Αμερική, όπως αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία τόνισε ότι «θα καταργήσει σταδιακά τις εκδόσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στη Βόρεια Αμερική, ξεκινώντας από τα μοντέλα του 2026, εστιάζοντας σε πιο ανταγωνιστικές λύσεις ηλεκτροκίνησης, περιλαμβανομένων των παραδοσιακών υβριδικών οχημάτων και αυτών με αυξημένη αυτονομία».

Η κίνηση αυτή της Stellantis έρχεται καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ επανεξετάζουν τις επενδύσεις τους σε ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω αλλαγών πολιτικής υπό την προεδρία Τραμπ. Στο παρελθόν, η Stellantis βασιζόταν στα plug-in υβριδικά για να καλύψει τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις καυσίμου, ειδικά σε μια γκάμα που περιελάμβανε πολλά μοντέλα με κινητήρα V8.

Τα παραδοσιακά υβριδικά οχήματα, που δεν χρειάζονται φόρτιση, έχουν αποδειχθεί πιο δημοφιλή στους Αμερικανούς καταναλωτές σε σχέση με τα plug-in υβριδικά. Παράλληλα, η απόφαση της Stellantis ακολουθεί την ανάκληση περίπου 375.000 plug-in υβριδικών μοντέλων Jeep πέρυσι, λόγω ανησυχιών για προβλήματα στις μπαταρίες και αναφορές για πυρκαγιές.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμες και πρακτικές τεχνολογίες πρόωσης, με έμφαση στην αυτονομία, την ισχύ και την απόδοση. Οι διαθέσιμες επιλογές συστημάτων μετάδοσης περιλαμβάνουν: