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ΗΠΑ: Σταματούν οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων της Stellantis
Επιχειρήσεις
11:18 - 12 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Σταματούν οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών μοντέλων της Stellantis

Reporter.gr Newsroom
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Η Stellantis, η μητρική εταιρεία της Chrysler, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις των plug-in υβριδικών εκδόσεων των Jeep Wrangler και Grand Cherokee, καθώς και του minivan Chrysler Pacifica, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας χαμηλής ζήτησης και αλλαγής στρατηγικής στον τομέα της ηλεκτροκίνησης στη Βόρεια Αμερική, όπως αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία τόνισε ότι «θα καταργήσει σταδιακά τις εκδόσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στη Βόρεια Αμερική, ξεκινώντας από τα μοντέλα του 2026, εστιάζοντας σε πιο ανταγωνιστικές λύσεις ηλεκτροκίνησης, περιλαμβανομένων των παραδοσιακών υβριδικών οχημάτων και αυτών με αυξημένη αυτονομία».

Η κίνηση αυτή της Stellantis έρχεται καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ επανεξετάζουν τις επενδύσεις τους σε ηλεκτρικά οχήματα εν μέσω αλλαγών πολιτικής υπό την προεδρία Τραμπ. Στο παρελθόν, η Stellantis βασιζόταν στα plug-in υβριδικά για να καλύψει τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις καυσίμου, ειδικά σε μια γκάμα που περιελάμβανε πολλά μοντέλα με κινητήρα V8.

Τα παραδοσιακά υβριδικά οχήματα, που δεν χρειάζονται φόρτιση, έχουν αποδειχθεί πιο δημοφιλή στους Αμερικανούς καταναλωτές σε σχέση με τα plug-in υβριδικά. Παράλληλα, η απόφαση της Stellantis ακολουθεί την ανάκληση περίπου 375.000 plug-in υβριδικών μοντέλων Jeep πέρυσι, λόγω ανησυχιών για προβλήματα στις μπαταρίες και αναφορές για πυρκαγιές.

Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμες και πρακτικές τεχνολογίες πρόωσης, με έμφαση στην αυτονομία, την ισχύ και την απόδοση. Οι διαθέσιμες επιλογές συστημάτων μετάδοσης περιλαμβάνουν:

  • Κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE): Ο Hurricane Twin Turbo I-6 είναι 15% πιο αποδοτικός από τον HEMI V8 5.7, ενώ η έκδοση υψηλής απόδοσης ξεπερνά ακόμα και το Dodge Demon με 170 ίππους ανά λίτρο.
  • Υβριδικό & Plug-in Hybrid (PHEV): Το νέο κιβώτιο ταχυτήτων eDCT υποστηρίζει και τις δύο τεχνολογίες, γεφυρώνοντας τη μετάβαση από ICE σε BEV.
  • Ηλεκτρικό όχημα με επέκταση εμβέλειας (REEV): Το Ram 1500 REV χρησιμοποιεί γεννήτρια βενζίνης 3,6 λίτρων V6 για φόρτιση της μπαταρίας, προσφέροντας μεγάλη συνολική αυτονομία, κατάλληλη για μεγάλα ταξίδια.
  • Ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία (BEV): Το DS N°8, κατασκευασμένο στην πλατφόρμα STLA Medium, προσφέρει αυτονομία έως 750 χλμ. και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης.
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