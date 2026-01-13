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Meta: Περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας λόγω αλλαγής στρατηγικής στις επενδύσεις σε ΑΙ
Επιχειρήσεις
16:54 - 13 Ιαν 2026

Meta: Περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας λόγω αλλαγής στρατηγικής στις επενδύσεις σε ΑΙ

Reporter.gr Newsroom
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Η Meta προχωρά σε κατάργηση περίπου 1.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο στροφής της στρατηγικής της από το metaverse προς τις φορετές συσκευές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι περικοπές αφορούν σχεδόν το 10% του προσωπικού του τμήματος Reality Labs, το οποίο απασχολεί περίπου 15.000 εργαζομένους. Το συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται με το metaverse, όπως συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), αλλά και πιο προηγμένες τεχνολογίες, όπως τα «έξυπνα» γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες, το Reality Labs δεν κατάφερε να αποδώσει οικονομικά, με τη Meta να έχει καταγράψει σωρευτικές ζημίες που ξεπερνούν τα 70 δισ. δολάρια από τις αρχές του 2021. Η εταιρεία είχε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη λογισμικού και συσκευών metaverse, εκτιμώντας ότι σύντομα και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί θα ακολουθούσαν την ίδια πορεία. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του ανταγωνισμού αποδείχθηκε περιορισμένο, με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής των προϊόντων εικονικής πραγματικότητας να υπερβαίνει τα έσοδα που αποφέρουν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κορυφαία στελέχη της Meta εξέτασαν τον Δεκέμβριο το ενδεχόμενο περικοπής έως και 30% του προϋπολογισμού για τα έργα που σχετίζονται με το metaverse, ώστε να κατευθυνθούν περισσότεροι πόροι σε δραστηριότητες με υψηλότερη κερδοφορία.

Παρά τη στρατηγική αναπροσαρμογή, η Meta ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει την ανάπτυξη λογισμικού για metaverse συσκευές. Στο εξής, ωστόσο, το βάρος θα δοθεί στη σύνδεσή τους με τα κινητά τηλέφωνα και σε εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν πιο άμεσα από τους χρήστες.

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