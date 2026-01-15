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Ισχυρή άνοδος κερδών για τη Goldman Sachs το τέταρτο τρίμηνο του 2025
Επιχειρήσεις
15:16 - 15 Ιαν 2026

Ισχυρή άνοδος κερδών για τη Goldman Sachs το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Goldman Sachs ανακοίνωσε αύξηση των κερδών της για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενισχυμένα από ισχυρά έσοδα από συναλλαγές και ένα εφάπαξ κέρδος που προέκυψε από την έξοδό της από τη συνεργασία με την Apple στον τομέα των πιστωτικών καρτών.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη που αναλογούν στους κοινούς μετόχους διαμορφώθηκαν στα 4,38 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 14,01 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 3,92 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 11,95 δολάρια ανά μετοχή, την ίδια περίοδο πέρυσι, όπως αναφέρει το Reuters.

Τα έσοδα από τον τομέα των μετοχών σημείωσαν ρεκόρ, φτάνοντας τα 4,31 δισεκατομμύρια δολάρια από 3,45 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από ένα χρόνο. Παράλληλα, τα έσοδα από συναλλαγές σταθερού εισοδήματος, νομισμάτων και εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 12,5%, φτάνοντας τα 3,11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική της επενδυτικής τράπεζας να διατηρεί την κερδοφορία της, αξιοποιώντας τόσο τις παραδοσιακές δραστηριότητες συναλλαγών όσο και στρατηγικές αποφάσεις συνεργασιών και αποχωρήσεων που ενισχύουν το καθαρό αποτέλεσμα.

Η ισχυρή απόδοση της Goldman Sachs καταδεικνύει ότι η τράπεζα είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στις κεφαλαιαγορές, ακόμη και σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα.

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