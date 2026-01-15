BlackRock: Ξεπερνά τις εκτιμήσεις με ρεκόρ περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση στα $14 τρισ.

Η BlackRock ξεπέρασε τις προσδοκίες της Wall Street για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται σημαντικά και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία να φτάνουν νέο ιστορικό υψηλό, στα 14,04 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 5,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 6,69 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από προμήθειες επί των διαχειριζόμενων κεφαλαίων.

Αποκλειστικά λαμβάνοντας υπόψη τον λειτουργικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,18 δισεκατομμύρια δολάρια ή 13,16 δολάρια ανά μετοχή, από 1,87 δισεκατομμύρια δολάρια ή 11,93 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο 12,21 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από 11,55 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024 στα 14,04 τρισεκατομμύρια δολάρια, συνδέεται με την άνοδο των αγορών, ενισχυόμενη από την προσδοκία πιθανών περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Παρά την εντυπωσιακή επίδοση, η μετοχή της BlackRock σημείωσε άνοδο 4,4% το 2025, υστερώντας σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500.

Η ισχυρή ανάπτυξη της BlackRock αντικατοπτρίζει την συνεχώς αυξανόμενη σημασία των διαχειριστών κεφαλαίων παγκοσμίως και την επίδραση της νομισματικής πολιτικής στις επενδυτικές ροές, με την εταιρεία να εδραιώνει τη θέση της ως ηγέτης στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.